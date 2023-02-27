В Екатеринбурге начнется суд над женщиной, которая заживо сожгла друга

28 февраля 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Женщина облила друга растворителем и подожгла Фото: Екатерина Сычкова В Екатеринбурге будут судить местную жительницу, которая летом 2022 года облила друга растворителем и подожгла одежду на нем, из-за чего мужчина умер в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что ссора свердловчан произошла во время пьяного застолья. Инцидент произошел в начале августа. Женщина поссорилась с другом и ударила его ножом, после чего, дождавшись, пока собутыльник уснет, облила его растворителем и подожгла. Мужчина больше месяца смог прожить с ожогами 35% тела. Екатеринбурженку задержали и вменили ей две уголовные статьи: за причинение вреда здоровью и убийство.

В Екатеринбурге будут судить местную жительницу, которая летом 2022 года облила друга растворителем и подожгла одежду на нем, из-за чего мужчина умер в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что ссора свердловчан произошла во время пьяного застолья. Инцидент произошел в начале августа. Женщина поссорилась с другом и ударила его ножом, после чего, дождавшись, пока собутыльник уснет, облила его растворителем и подожгла. Мужчина больше месяца смог прожить с ожогами 35% тела. Екатеринбурженку задержали и вменили ей две уголовные статьи: за причинение вреда здоровью и убийство.