27 февраля 2023

В Екатеринбурге начнется суд над женщиной, которая заживо сожгла друга

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина облила друга растворителем и подожгла Фото:

В Екатеринбурге будут судить местную жительницу, которая летом 2022 года облила друга растворителем и подожгла одежду на нем, из-за чего мужчина умер в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что ссора свердловчан произошла во время пьяного застолья.

Инцидент произошел в начале августа. Женщина поссорилась с другом и ударила его ножом, после чего, дождавшись, пока собутыльник уснет, облила его растворителем и подожгла. Мужчина больше месяца смог прожить с ожогами 35% тела. Екатеринбурженку задержали и вменили ей две уголовные статьи: за причинение вреда здоровью и убийство.

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В Екатеринбурге будут судить местную жительницу, которая летом 2022 года облила друга растворителем и подожгла одежду на нем, из-за чего мужчина умер в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что ссора свердловчан произошла во время пьяного застолья. Инцидент произошел в начале августа. Женщина поссорилась с другом и ударила его ножом, после чего, дождавшись, пока собутыльник уснет, облила его растворителем и подожгла. Мужчина больше месяца смог прожить с ожогами 35% тела. Екатеринбурженку задержали и вменили ей две уголовные статьи: за причинение вреда здоровью и убийство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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