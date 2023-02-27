27 февраля 2023

Полицейские стали чаще ловить курганских взяточников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, свинов дмитрий
Начальник курганской полиции заявил о росте выявленных дел по взяткам Фото:

В Курганской области значительно выросло число выявленных полицейскими преступлений, связанных со взяточничеством. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания Курганской областной думы.

«Особое внимание уделялось декриминализации экономики региона. <…> По фактам взяточничества наш регион демонстрирует значительный рост раскрытых преступлений и привлеченных к ответственности лиц», — сообщил депутатам тенденцию прошлого года начальник УМВД РФ по Курганской области Дмитрий Свинов.

Всего за 2022 год в области выявлено 347 преступлений коррупционной направленности, из которых 224 — дела о взятках. Более 85% факто взяточничества выявили сотрудники ОВД. Среди наиболее значимых таких дел начальник полиции отметил задержание подозреваемого во взятках одного из руководителей медучреждения.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область вошла в десятку регионов, где часто дают взятки. По сравнению с 2021 годом, число зарегистрированных преступлений по фактам дачи взятки выросло на 97,5%.

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В Курганской области значительно выросло число выявленных полицейскими преступлений, связанных со взяточничеством. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания Курганской областной думы. «Особое внимание уделялось декриминализации экономики региона. <…> По фактам взяточничества наш регион демонстрирует значительный рост раскрытых преступлений и привлеченных к ответственности лиц», — сообщил депутатам тенденцию прошлого года начальник УМВД РФ по Курганской области Дмитрий Свинов. Всего за 2022 год в области выявлено 347 преступлений коррупционной направленности, из которых 224 — дела о взятках. Более 85% факто взяточничества выявили сотрудники ОВД. Среди наиболее значимых таких дел начальник полиции отметил задержание подозреваемого во взятках одного из руководителей медучреждения. Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область вошла в десятку регионов, где часто дают взятки. По сравнению с 2021 годом, число зарегистрированных преступлений по фактам дачи взятки выросло на 97,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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