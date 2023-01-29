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Курганская область вошла в десятку регионов РФ, где часто дают взятки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области выросло количество случаев дачи взятки Фото:

Курганская область заняла десятое место в списке российских регионов с наибольшим количеством зарегистрированных преступлений по даче взятки. Информация появилась на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

«Курганская область. Преступления по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Место в рейтинге по показателю — 10», — приводятся данные на сайте. В прошлом году было обнаружено 79 подобных преступлений.

По сравнению с 2021 годом количество преступлений по даче взятки увеличилось на 97,5%. Аналогичная картина в регионе наблюдалась в 2015 году, когда было зарегистрировано 83 случая дачи взятки. Лидером по регистрации преступлений по данной статье в 2022 году стала Москва (346 преступлений). Из других регионов УрФО Тюменская область разделила с курганцами десятую позицию.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего курганского силовика ждет новый суд по делу о получении взятки. Экс-начальник далматовского отдела полиции обратился с судебной кассацией на обвинительный приговор по своему делу.

Курганская область вошла в десятку регионов по даче взяток

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Курганская область заняла десятое место в списке российских регионов с наибольшим количеством зарегистрированных преступлений по даче взятки. Информация появилась на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. «Курганская область. Преступления по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Место в рейтинге по показателю — 10», — приводятся данные на сайте. В прошлом году было обнаружено 79 подобных преступлений. По сравнению с 2021 годом количество преступлений по даче взятки увеличилось на 97,5%. Аналогичная картина в регионе наблюдалась в 2015 году, когда было зарегистрировано 83 случая дачи взятки. Лидером по регистрации преступлений по данной статье в 2022 году стала Москва (346 преступлений). Из других регионов УрФО Тюменская область разделила с курганцами десятую позицию. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего курганского силовика ждет новый суд по делу о получении взятки. Экс-начальник далматовского отдела полиции обратился с судебной кассацией на обвинительный приговор по своему делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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