06 мая 2025

В центре Кургана установят биотуалеты на время празднования 9 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
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На разных площадках Кургана установят удобства для жителей
На разных площадках Кургана установят удобства для жителей Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

В Кургане на праздновании Дня Победы установят биотуалеты. Это сделают для удобства жителей во время мероприятий. Об этом корреспонденту URA.RU по запросу сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. 

«Биотуалеты заказаны и будут установлены 9 мая в Кургане. Располагаться они будут по ходу движения „Бессмертного полка“ и рядом с площадками, где будут проводиться праздничные мероприятия», — пояснили URA.RU в пресс-службе. 

Ранее URA.RU писало, что в Кургане проводили работы по высадке более 81 тысячи корней цветов на общественных территориях города. Цветочной рассадой (петунии, сальвии, цинерарии тагетесы, кохии) украшены клумбы и вазоны во многих знаковых местах. Особое внимание уделяется подготовке общественных пространств к празднованию Дня Победы, к которому часть работ уже завершена. 

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В Кургане на праздновании Дня Победы установят биотуалеты. Это сделают для удобства жителей во время мероприятий. Об этом корреспонденту URA.RU по запросу сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.  «Биотуалеты заказаны и будут установлены 9 мая в Кургане. Располагаться они будут по ходу движения „Бессмертного полка“ и рядом с площадками, где будут проводиться праздничные мероприятия», — пояснили URA.RU в пресс-службе.  Ранее URA.RU писало, что в Кургане проводили работы по высадке более 81 тысячи корней цветов на общественных территориях города. Цветочной рассадой (петунии, сальвии, цинерарии тагетесы, кохии) украшены клумбы и вазоны во многих знаковых местах. Особое внимание уделяется подготовке общественных пространств к празднованию Дня Победы, к которому часть работ уже завершена. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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