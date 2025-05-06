В центре Кургана установят биотуалеты на время празднования 9 Мая

В Кургане на праздновании Дня Победы установят биотуалеты. Это сделают для удобства жителей во время мероприятий. Об этом корреспонденту URA.RU по запросу сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.
«Биотуалеты заказаны и будут установлены 9 мая в Кургане. Располагаться они будут по ходу движения „Бессмертного полка“ и рядом с площадками, где будут проводиться праздничные мероприятия», — пояснили URA.RU в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане проводили работы по высадке более 81 тысячи корней цветов на общественных территориях города. Цветочной рассадой (петунии, сальвии, цинерарии тагетесы, кохии) украшены клумбы и вазоны во многих знаковых местах. Особое внимание уделяется подготовке общественных пространств к празднованию Дня Победы, к которому часть работ уже завершена.
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