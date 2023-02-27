В свердловском «клубе олигархов» оценили меры господдержки

СОСПП: свердловский бизнес на 83% удовлетворен мерами господдержки

28 февраля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Вице-президент СОСПП (союз негласно называют клубом олигархов) Александр Породнов, представил результаты ежегодного опроса предпринимателей Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Большинство предпринимателей в Свердловской области довольны мерами государственной поддержки. Общий уровень удовлетворенности составил 83,1%, сообщил первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов на полях форума «Большой открытый диалог», передает корреспондент URA.RU. «В 2022 году было принято большое количество мер господдержки. В рамках исследования мы спрашивали [руководителей компаний-членов СОСПП], насколько были эффективны эти меры. 78% предприятий пользовались той или иной мерой поддержки, 89% компаний не испытывали проблем с получением информация о том, куда обратиться за поддержкой. 94% предприятий доверяют господдержке», — рассказал Породнов. Средний уровень удовлетворенности мерами господдержки составил 83,1%. Причем популярностью в прошлом году пользовались не только финансовые меры стимулирования, но и нефинансовые. Например, направленные на изменение условий предпринимательской деятельности, снятие административных барьеров. Ранее предприятия-члены СОСПП, который негласно называют «клубом олигархов» назвали острые проблемы из-за санкций. В частности, из-за замены оборудования на свердловских предприятиях и внедрения новых программных продуктов остро стоит проблема с обучением персонала. Форум «Большой открытый диалог» собрал главных представителей бизнес-сообщества не только Свердловской области, но и страны Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство предпринимателей в Свердловской области довольны мерами государственной поддержки. Общий уровень удовлетворенности составил 83,1%, сообщил первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов на полях форума «Большой открытый диалог», передает корреспондент URA.RU. «В 2022 году было принято большое количество мер господдержки. В рамках исследования мы спрашивали [руководителей компаний-членов СОСПП], насколько были эффективны эти меры. 78% предприятий пользовались той или иной мерой поддержки, 89% компаний не испытывали проблем с получением информация о том, куда обратиться за поддержкой. 94% предприятий доверяют господдержке», — рассказал Породнов. Средний уровень удовлетворенности мерами господдержки составил 83,1%. Причем популярностью в прошлом году пользовались не только финансовые меры стимулирования, но и нефинансовые. Например, направленные на изменение условий предпринимательской деятельности, снятие административных барьеров. Ранее предприятия-члены СОСПП, который негласно называют «клубом олигархов» назвали острые проблемы из-за санкций. В частности, из-за замены оборудования на свердловских предприятиях и внедрения новых программных продуктов остро стоит проблема с обучением персонала.