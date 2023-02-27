27 февраля 2023

На врача из ХМАО завели уголовное дело за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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На врача из Нижневартовска завели уголовное дело за взятку Фото:

На врача-уролога Нижневартовской городской поликлиники завели уголовное дело. Он незаконно выписал больничный одному из пациентов, получив за это взятку. Об этом URA.RU рассказали в СУ СК по ХМАО.

«По версии следствия, врач городской поликлиники получил от жителя Нижневартовска через посредника в качестве взятки денежное вознаграждение за выдачу фиктивного больничного листа. По уголовному делу проводится работа, направленная на установление обстоятельств преступления и выявление других фактов противоправной деятельности подозреваемого», — рассказали в следственном комитете.

В следкоме добавили, что сумма взятки составляет 12 тысяч рублей. Источник в силовых структурах рассказал, что сумма взятки составляет 28 тысяч рублей. В пресс-службе следственного комитета объяснили, что по уголовному делу еще ведутся работы, направленные на поиск других эпизодов преступления.

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На врача-уролога Нижневартовской городской поликлиники завели уголовное дело. Он незаконно выписал больничный одному из пациентов, получив за это взятку. Об этом URA.RU рассказали в СУ СК по ХМАО. «По версии следствия, врач городской поликлиники получил от жителя Нижневартовска через посредника в качестве взятки денежное вознаграждение за выдачу фиктивного больничного листа. По уголовному делу проводится работа, направленная на установление обстоятельств преступления и выявление других фактов противоправной деятельности подозреваемого», — рассказали в следственном комитете. В следкоме добавили, что сумма взятки составляет 12 тысяч рублей. Источник в силовых структурах рассказал, что сумма взятки составляет 28 тысяч рублей. В пресс-службе следственного комитета объяснили, что по уголовному делу еще ведутся работы, направленные на поиск других эпизодов преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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