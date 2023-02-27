На врача из ХМАО завели уголовное дело за взятку

28 февраля 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

На врача из Нижневартовска завели уголовное дело за взятку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На врача-уролога Нижневартовской городской поликлиники завели уголовное дело. Он незаконно выписал больничный одному из пациентов, получив за это взятку. Об этом URA.RU рассказали в СУ СК по ХМАО. «По версии следствия, врач городской поликлиники получил от жителя Нижневартовска через посредника в качестве взятки денежное вознаграждение за выдачу фиктивного больничного листа. По уголовному делу проводится работа, направленная на установление обстоятельств преступления и выявление других фактов противоправной деятельности подозреваемого», — рассказали в следственном комитете. В следкоме добавили, что сумма взятки составляет 12 тысяч рублей. Источник в силовых структурах рассказал, что сумма взятки составляет 28 тысяч рублей. В пресс-службе следственного комитета объяснили, что по уголовному делу еще ведутся работы, направленные на поиск других эпизодов преступления.

На врача-уролога Нижневартовской городской поликлиники завели уголовное дело. Он незаконно выписал больничный одному из пациентов, получив за это взятку. Об этом URA.RU рассказали в СУ СК по ХМАО. «По версии следствия, врач городской поликлиники получил от жителя Нижневартовска через посредника в качестве взятки денежное вознаграждение за выдачу фиктивного больничного листа. По уголовному делу проводится работа, направленная на установление обстоятельств преступления и выявление других фактов противоправной деятельности подозреваемого», — рассказали в следственном комитете. В следкоме добавили, что сумма взятки составляет 12 тысяч рублей. Источник в силовых структурах рассказал, что сумма взятки составляет 28 тысяч рублей. В пресс-службе следственного комитета объяснили, что по уголовному делу еще ведутся работы, направленные на поиск других эпизодов преступления.