На врача из ХМАО завели уголовное дело за взятку

На врача-уролога Нижневартовской городской поликлиники завели уголовное дело. Он незаконно выписал больничный одному из пациентов, получив за это взятку. Об этом URA.RU рассказали в СУ СК по ХМАО.
«По версии следствия, врач городской поликлиники получил от жителя Нижневартовска через посредника в качестве взятки денежное вознаграждение за выдачу фиктивного больничного листа. По уголовному делу проводится работа, направленная на установление обстоятельств преступления и выявление других фактов противоправной деятельности подозреваемого», — рассказали в следственном комитете.
В следкоме добавили, что сумма взятки составляет 12 тысяч рублей. Источник в силовых структурах рассказал, что сумма взятки составляет 28 тысяч рублей. В пресс-службе следственного комитета объяснили, что по уголовному делу еще ведутся работы, направленные на поиск других эпизодов преступления.
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