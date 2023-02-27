27 февраля 2023

В Челябинске задержали подростков, собравшихся по призыву группы «Анти-Редан»

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, полиция, трк
Подростки были задержаны и доставлены в отдел полиции Фото:

В центре Челябинска полицейские задержали 15 подростков, собравшихся по призыву группы «Анти-Редан». Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, они поджидали участников новой субкультуры «Редан».

«Сразу в несколько местных подростковых пабликов были вброшены призывы группы, чтобы спровоцировать столкновение. При этом большинство подростков участниками этих субкультур не являются и пришли на встречу ради любопытства», — пояснил источник.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее.

Ранее челябинские полицейские предотвратили «стрелку» между подростками в одном из торговых центров города. В результате все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции. Для беседы были вызваны их родители.

Столкновения между подростками начали происходить по всей стране после появления в медийном пространстве неформальной организации «Редан». Некоторые добавляют к названию организации аббревиатуру «ЧВК». Представители организации призвали бороться со скинхедами и спортсменами. Те, в свою очередь, объявили охоту на «Редан» за такие громкие заявления.

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В центре Челябинска полицейские задержали 15 подростков, собравшихся по призыву группы «Анти-Редан». Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, они поджидали участников новой субкультуры «Редан». «Сразу в несколько местных подростковых пабликов были вброшены призывы группы, чтобы спровоцировать столкновение. При этом большинство подростков участниками этих субкультур не являются и пришли на встречу ради любопытства», — пояснил источник. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. Ранее челябинские полицейские предотвратили «стрелку» между подростками в одном из торговых центров города. В результате все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции. Для беседы были вызваны их родители. Столкновения между подростками начали происходить по всей стране после появления в медийном пространстве неформальной организации «Редан». Некоторые добавляют к названию организации аббревиатуру «ЧВК». Представители организации призвали бороться со скинхедами и спортсменами. Те, в свою очередь, объявили охоту на «Редан» за такие громкие заявления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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