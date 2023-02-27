В Челябинске задержали подростков, собравшихся по призыву группы «Анти-Редан»

28 февраля 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Подростки были задержаны и доставлены в отдел полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска полицейские задержали 15 подростков, собравшихся по призыву группы «Анти-Редан». Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, они поджидали участников новой субкультуры «Редан». «Сразу в несколько местных подростковых пабликов были вброшены призывы группы, чтобы спровоцировать столкновение. При этом большинство подростков участниками этих субкультур не являются и пришли на встречу ради любопытства», — пояснил источник. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. Ранее челябинские полицейские предотвратили «стрелку» между подростками в одном из торговых центров города. В результате все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции. Для беседы были вызваны их родители. Столкновения между подростками начали происходить по всей стране после появления в медийном пространстве неформальной организации «Редан». Некоторые добавляют к названию организации аббревиатуру «ЧВК». Представители организации призвали бороться со скинхедами и спортсменами. Те, в свою очередь, объявили охоту на «Редан» за такие громкие заявления.

В центре Челябинска полицейские задержали 15 подростков, собравшихся по призыву группы «Анти-Редан». Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, они поджидали участников новой субкультуры «Редан». «Сразу в несколько местных подростковых пабликов были вброшены призывы группы, чтобы спровоцировать столкновение. При этом большинство подростков участниками этих субкультур не являются и пришли на встречу ради любопытства», — пояснил источник. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. Ранее челябинские полицейские предотвратили «стрелку» между подростками в одном из торговых центров города. В результате все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции. Для беседы были вызваны их родители. Столкновения между подростками начали происходить по всей стране после появления в медийном пространстве неформальной организации «Редан». Некоторые добавляют к названию организации аббревиатуру «ЧВК». Представители организации призвали бороться со скинхедами и спортсменами. Те, в свою очередь, объявили охоту на «Редан» за такие громкие заявления.