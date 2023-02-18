18 февраля 2023
17 февраля 2023

Челябинская полиция предотвратила молодежную «стрелку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, курение, гопники, футбольные фанаты
Молодежь собралась на «стрелку» в торговый комплекс Фото:

В Челябинске полиция предотвратила массовый сход молодежи в ТК для решения конфликта. Информацию об этом распространило ГУ МВД по Челябинской области.

«На прилегающей территории одного из торговых комплексов Челябинска, по данным оперативных и аналитических источников, планировался сбор группы подростков, было возможно возникновение конфликтной ситуации. На адрес были направлены дежурные наряды, а также инспекторы по делам несовершеннолетних. Благодаря принятым мерам незамедлительно реагирования пятнадцать несовершеннолетних были установлены и доставлены в отдел полиции „Центральный“ УМВД России по городу Челябинску, вызваны их законные представители», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной полиции.

Полицейские провели неотложные мероприятия по предотвращению возможного конфликта и недопущению нарушений общественного порядка. Со всеми доставленными подростками в присутствии родителей провели профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения и создания конфликтных ситуаций.

Полицейские обращаются к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми о недопущении конфликтного поведения и уделять им пристальное внимание. Также полиция напоминает, что только внимательное, бережное отношение к подрастающему поколению поможет предотвратить негативные последствия.

Как сообщало URA.RU, 8 февраля в Челябинске произошло другое ЧП, связанное с молодежными разборками. В образовательном центр №5 Челябинска случилась массовая драка в холле учебного заведения. В ходе драки один из участников достал пистолет. По «горячим следам» шестерых подростков задержали.

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В Челябинске полиция предотвратила массовый сход молодежи в ТК для решения конфликта. Информацию об этом распространило ГУ МВД по Челябинской области. «На прилегающей территории одного из торговых комплексов Челябинска, по данным оперативных и аналитических источников, планировался сбор группы подростков, было возможно возникновение конфликтной ситуации. На адрес были направлены дежурные наряды, а также инспекторы по делам несовершеннолетних. Благодаря принятым мерам незамедлительно реагирования пятнадцать несовершеннолетних были установлены и доставлены в отдел полиции „Центральный“ УМВД России по городу Челябинску, вызваны их законные представители», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной полиции. Полицейские провели неотложные мероприятия по предотвращению возможного конфликта и недопущению нарушений общественного порядка. Со всеми доставленными подростками в присутствии родителей провели профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения и создания конфликтных ситуаций. Полицейские обращаются к родителям с просьбой провести профилактические беседы с детьми о недопущении конфликтного поведения и уделять им пристальное внимание. Также полиция напоминает, что только внимательное, бережное отношение к подрастающему поколению поможет предотвратить негативные последствия. Как сообщало URA.RU, 8 февраля в Челябинске произошло другое ЧП, связанное с молодежными разборками. В образовательном центр №5 Челябинска случилась массовая драка в холле учебного заведения. В ходе драки один из участников достал пистолет. По «горячим следам» шестерых подростков задержали.
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