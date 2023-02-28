Прокуратура начала проверку из-за отмены рейса из ХМАО в Махачкалу

Транспортная прокуратура начала проверку из-за отмены рейса из Сургута в Махачкалу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку из-за отмены авиакомпанией «Победа» рейса «Сургут — Махачкала». Из-за этого 160 человек не смогли вылететь из Сургута. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, рейс DP502, запланированный к вылету сегодня, 28 февраля 2023 года, в 05 час. 05 мин. по маршруту „Сургут — Махачкала“ сперва был задержан на 2 часа, а впоследствии отменен авиакомпанией из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорта назначения. Из-за чего 160 пассажиров не смогли вылететь из аэропорта Сургута», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что 13 февраля рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Махачкала-Сургут задерживается в аэропорту вылета. Тогда причиной задержки также стали погодные условия в аэропорту Махачкалы.