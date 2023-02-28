28 февраля 2023

Появилось видео с места столкновения двух большегрузов на пермской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
Два грузовика столкнулись на трассе в Пермском крае Фото:

Жители Пермского края сняли видео с места столкновения двух грузовиков на трассе М7 «Волга» в районе Очера. Кадры с места ДТП пермяки опубликовали в сообществе «Подслушано Очер» в социальной сети «ВКонтакте».

«Около Талицы авария и большая пробка», — подписал автор видео. По данным пресс-службы ГИБДД по Пермскому краю в результате ДТП пострадал водитель одного из большегрузов.

Ранее URA.RU сообщало, что читатель агентства рассказал о причинах ДТП. После столкновения на трассе были введены ограничения.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жители Пермского края сняли видео с места столкновения двух грузовиков на трассе М7 «Волга» в районе Очера. Кадры с места ДТП пермяки опубликовали в сообществе «Подслушано Очер» в социальной сети «ВКонтакте». «Около Талицы авария и большая пробка», — подписал автор видео. По данным пресс-службы ГИБДД по Пермскому краю в результате ДТП пострадал водитель одного из большегрузов. Ранее URA.RU сообщало, что читатель агентства рассказал о причинах ДТП. После столкновения на трассе были введены ограничения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...