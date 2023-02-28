Появилось видео с места столкновения двух большегрузов на пермской трассе

Два грузовика столкнулись на трассе в Пермском крае
Жители Пермского края сняли видео с места столкновения двух грузовиков на трассе М7 «Волга» в районе Очера. Кадры с места ДТП пермяки опубликовали в сообществе «Подслушано Очер» в социальной сети «ВКонтакте».
«Около Талицы авария и большая пробка», — подписал автор видео. По данным пресс-службы ГИБДД по Пермскому краю в результате ДТП пострадал водитель одного из большегрузов.
Ранее URA.RU сообщало, что читатель агентства рассказал о причинах ДТП. После столкновения на трассе были введены ограничения.
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