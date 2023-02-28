Руководителя управления мэрии в ЯНАО понизили до замначальника

Василюк заняла пост замначальника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Экс-начальник управления по физической культуре и спорту в Ноябрьске (ЯНАО) Наталия Василюк заняла место заместителя в ведомстве. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Наталия Василюк стала заместителем начальника управления по физической культуре и спорту администрации Ноябрьска», — сообщили агентству в ведомстве. Новым начальником управления стал ее бывший заместитель — Александр Плисс.

Как сообщил URA.RU источник в спорте, рокировка в управлении произошла по обоюдному согласию. «С Василюк не продлили контракт по нескольким причинам. Первая — в спорте должна быть сильная рука. Того же мнения придерживается и депутат заксобрания Надежда Гудкова. Вторая — это то, что Василюк была начальником, но фактически все решения принимал ее зам — Александр Плисс», — сообщил инсайдер.

Собеседник агентства отметил, что Плисс создал свою команду в управлении. «Основная масса назначенцев из спортивных организаций „Зенит“, „Авангард“, „Олимпиец“ — люди Александра Владимировича», — добавил источник.

По информации инсайдера, для Василюк должность заместителя является переходной. «Это тоже ход конем. Просто под Василюк еще не освободили должность. Скорее всего ей предложат место директора строящегося спортивного объекта в 9 микрорайоне Ноябрьска», — сказал источник.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 марта должность главы управления спорта в Ноябрьске занимает Александр Плисс. Сферой спорта он занимается более 10 лет.