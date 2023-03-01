СК проверит челябинскую сауну, после посещения которой заболели дети

02 марта 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

В правительстве региона уточнили, что госпитализации детей не потребовалось Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сауну Челябинска, после праздника в которой дети и их родители почувствовали недомогание, проверит следственный комитет. О том, что после обращения родителей в больницу идет доследственная проверка, URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «В СМИ размещена информация, что после посещения банного комплекса с бассейном в Курчатовском районе Челябинска в лечебное учреждение обратились родители трех детей. У несовершеннолетних образовались покраснения кожных покровов и слизистой оболочки глаз. Под наблюдением врачей находится шестилетний мальчик. Органами СКР по области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в ведомстве. В правительстве региона URA.RU сообщили, что госпитализация детей не потребовалась. На звонки URA.RU в сауне не отвечают.

Сауну Челябинска, после праздника в которой дети и их родители почувствовали недомогание, проверит следственный комитет. О том, что после обращения родителей в больницу идет доследственная проверка, URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «В СМИ размещена информация, что после посещения банного комплекса с бассейном в Курчатовском районе Челябинска в лечебное учреждение обратились родители трех детей. У несовершеннолетних образовались покраснения кожных покровов и слизистой оболочки глаз. Под наблюдением врачей находится шестилетний мальчик. Органами СКР по области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в ведомстве. В правительстве региона URA.RU сообщили, что госпитализация детей не потребовалась. На звонки URA.RU в сауне не отвечают.