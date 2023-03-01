01 марта 2023

СК проверит челябинскую сауну, после посещения которой заболели дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, ребенок, источник, горячий источник, мальчик, плавание, минеральный источник, бассейн, термальный источник
В правительстве региона уточнили, что госпитализации детей не потребовалось Фото:

Сауну Челябинска, после праздника в которой дети и их родители почувствовали недомогание, проверит следственный комитет. О том, что после обращения родителей в больницу идет доследственная проверка, URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«В СМИ размещена информация, что после посещения банного комплекса с бассейном в Курчатовском районе Челябинска в лечебное учреждение обратились родители трех детей. У несовершеннолетних образовались покраснения кожных покровов и слизистой оболочки глаз. Под наблюдением врачей находится шестилетний мальчик. Органами СКР по области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В правительстве региона URA.RU сообщили, что госпитализация детей не потребовалась. На звонки URA.RU в сауне не отвечают.

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Сауну Челябинска, после праздника в которой дети и их родители почувствовали недомогание, проверит следственный комитет. О том, что после обращения родителей в больницу идет доследственная проверка, URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «В СМИ размещена информация, что после посещения банного комплекса с бассейном в Курчатовском районе Челябинска в лечебное учреждение обратились родители трех детей. У несовершеннолетних образовались покраснения кожных покровов и слизистой оболочки глаз. Под наблюдением врачей находится шестилетний мальчик. Органами СКР по области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в ведомстве. В правительстве региона URA.RU сообщили, что госпитализация детей не потребовалась. На звонки URA.RU в сауне не отвечают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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