СК проверит челябинскую сауну, после посещения которой заболели дети

Сауну Челябинска, после праздника в которой дети и их родители почувствовали недомогание, проверит следственный комитет. О том, что после обращения родителей в больницу идет доследственная проверка, URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
«В СМИ размещена информация, что после посещения банного комплекса с бассейном в Курчатовском районе Челябинска в лечебное учреждение обратились родители трех детей. У несовершеннолетних образовались покраснения кожных покровов и слизистой оболочки глаз. Под наблюдением врачей находится шестилетний мальчик. Органами СКР по области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в ведомстве.
В правительстве региона URA.RU сообщили, что госпитализация детей не потребовалась. На звонки URA.RU в сауне не отвечают.
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