Пермский дизайнер подарил американскому рэперу сумку с символом города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Менеджер рэпера Gunna поблагодарил дизайнера за подарок Фото:

Дизайнер из Перми Иван Клюкин, создавший бренд IFL (I feel like), выпустил сумку с символом своего города и подарил популярному американскому рэперу Gunna. Дизайнер показал URA.RU скриншот переписки с менеджером знаменитости, где тот поблагодарил за подарок и пообещал передать сумку.

«Я придумал сумку в виде первой буквы нашего города. Я взял вариант на английском, чтобы всем людям вне зависимости от языковых знаний можно было прочитать „Perm“. И чтобы прославить наш город за пределами страны, я решил отправить сумку популярному рэперу Gunna — мне нравится его музыка. Теперь он знает, что есть такой город, и, надеюсь, ходит с моей сумкой», — рассказал URA.RU Иван Клюкин.

Сумка выполнена из искусственного меха. Цветовое сочетание отсылает к флагу Пермского края, правда, красный цвет дизайнер не стал добавлять потому, что, по его словам, такой дизайн был бы банален. Иван Клюкин сам разработал дизайн сумки и выбрал материалы. Пошивом занималось ателье «Лен». Сейчас эта сумка отшивается мелким тиражом.

Так выглядит сумка, которую дизайнер отправил рэперу
Для сумки создан специальный чехол
Иван Клюкин писал в личные сообщения рэперу Gunna в одной из соцсетей. Ему ответил менеджер именитого артиста

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Дизайнер из Перми Иван Клюкин, создавший бренд IFL (I feel like), выпустил сумку с символом своего города и подарил популярному американскому рэперу Gunna. Дизайнер показал URA.RU скриншот переписки с менеджером знаменитости, где тот поблагодарил за подарок и пообещал передать сумку. «Я придумал сумку в виде первой буквы нашего города. Я взял вариант на английском, чтобы всем людям вне зависимости от языковых знаний можно было прочитать „Perm“. И чтобы прославить наш город за пределами страны, я решил отправить сумку популярному рэперу Gunna — мне нравится его музыка. Теперь он знает, что есть такой город, и, надеюсь, ходит с моей сумкой», — рассказал URA.RU Иван Клюкин. Сумка выполнена из искусственного меха. Цветовое сочетание отсылает к флагу Пермского края, правда, красный цвет дизайнер не стал добавлять потому, что, по его словам, такой дизайн был бы банален. Иван Клюкин сам разработал дизайн сумки и выбрал материалы. Пошивом занималось ателье «Лен». Сейчас эта сумка отшивается мелким тиражом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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