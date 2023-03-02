Дизайнер из Перми Иван Клюкин, создавший бренд IFL (I feel like), выпустил сумку с символом своего города и подарил популярному американскому рэперу Gunna. Дизайнер показал URA.RU скриншот переписки с менеджером знаменитости, где тот поблагодарил за подарок и пообещал передать сумку.
«Я придумал сумку в виде первой буквы нашего города. Я взял вариант на английском, чтобы всем людям вне зависимости от языковых знаний можно было прочитать „Perm“. И чтобы прославить наш город за пределами страны, я решил отправить сумку популярному рэперу Gunna — мне нравится его музыка. Теперь он знает, что есть такой город, и, надеюсь, ходит с моей сумкой», — рассказал URA.RU Иван Клюкин.
Сумка выполнена из искусственного меха. Цветовое сочетание отсылает к флагу Пермского края, правда, красный цвет дизайнер не стал добавлять потому, что, по его словам, такой дизайн был бы банален. Иван Клюкин сам разработал дизайн сумки и выбрал материалы. Пошивом занималось ателье «Лен». Сейчас эта сумка отшивается мелким тиражом.
Так выглядит сумка, которую дизайнер отправил рэперу
Иван Клюкин
Для сумки создан специальный чехол
Иван Клюкин
Иван Клюкин писал в личные сообщения рэперу Gunna в одной из соцсетей. Ему ответил менеджер именитого артиста
Дизайнер из Перми Иван Клюкин, создавший бренд IFL (I feel like), выпустил сумку с символом своего города и подарил популярному американскому рэперу Gunna. Дизайнер показал URA.RU скриншот переписки с менеджером знаменитости, где тот поблагодарил за подарок и пообещал передать сумку. «Я придумал сумку в виде первой буквы нашего города. Я взял вариант на английском, чтобы всем людям вне зависимости от языковых знаний можно было прочитать „Perm“. И чтобы прославить наш город за пределами страны, я решил отправить сумку популярному рэперу Gunna — мне нравится его музыка. Теперь он знает, что есть такой город, и, надеюсь, ходит с моей сумкой», — рассказал URA.RU Иван Клюкин. Сумка выполнена из искусственного меха. Цветовое сочетание отсылает к флагу Пермского края, правда, красный цвет дизайнер не стал добавлять потому, что, по его словам, такой дизайн был бы банален. Иван Клюкин сам разработал дизайн сумки и выбрал материалы. Пошивом занималось ателье «Лен». Сейчас эта сумка отшивается мелким тиражом.