На Украине начали дерусифицировать железные дороги

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Разное. Курган, собака, рельсы, бездомные животные, бездомная собака, железная дорога
На Украине переименуют железную дорогу в рамках дерусификации Фото:

На Украине выбирают новое название для Юго-Западной железной дороги, которую переименовывают в рамках дерусификации. О запуске соответствующего опроса заявил министр цифровой информации Михаил Федоров.

«Запускаем новый опрос в приложении „Дия“ [„Действие“] вместе с компанией „Украинские железные дороги“. Сможете проголосовать за новое название Юго-Западной железной дороги. Чтобы она больше не была связана со страной-агрессором», — заявил Михаил Федоров. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

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На Украине выбирают новое название для Юго-Западной железной дороги, которую переименовывают в рамках дерусификации. О запуске соответствующего опроса заявил министр цифровой информации Михаил Федоров. «Запускаем новый опрос в приложении „Дия“ [„Действие“] вместе с компанией „Украинские железные дороги“. Сможете проголосовать за новое название Юго-Западной железной дороги. Чтобы она больше не была связана со страной-агрессором», — заявил Михаил Федоров. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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