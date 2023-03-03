На Украине начали дерусифицировать железные дороги

03 марта 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

На Украине переименуют железную дорогу в рамках дерусификации Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU На Украине выбирают новое название для Юго-Западной железной дороги, которую переименовывают в рамках дерусификации. О запуске соответствующего опроса заявил министр цифровой информации Михаил Федоров. «Запускаем новый опрос в приложении „Дия“ [„Действие“] вместе с компанией „Украинские железные дороги“. Сможете проголосовать за новое название Юго-Западной железной дороги. Чтобы она больше не была связана со страной-агрессором», — заявил Михаил Федоров. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

На Украине выбирают новое название для Юго-Западной железной дороги, которую переименовывают в рамках дерусификации. О запуске соответствующего опроса заявил министр цифровой информации Михаил Федоров. «Запускаем новый опрос в приложении „Дия“ [„Действие“] вместе с компанией „Украинские железные дороги“. Сможете проголосовать за новое название Юго-Западной железной дороги. Чтобы она больше не была связана со страной-агрессором», — заявил Михаил Федоров. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.