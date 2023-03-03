В Челябинске женщинам на праздничном свидании предложат прыгнуть с парашютом

Прыжок с высоты станет на праздники одним из вариантов для необычного свидания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске к празднику 8 марта женщинам предложат прыгнуть с парашюта. Как URA.RU рассказали в компании по устройству романтических свиданий «Ради любви», это не единственный способ необычно поздравить женскую половину.

«Среди необычных свиданий, которые выбирают челябинцы, прыжок на двоих с парашютом, встреча в антикинотеатре или комнате разгрома. Всего на выбор горожанам предлагается 30 вариантов совместных занятий», — сообщили URA.RU в компании.

Некоторые клиенты выбирают свидания в оранжерее, полет на самолете или мастер-класс по пилотированию. Обучение на двоих является одним из наиболее востребованных способов совместного времяпрепровождения. Клиентам предлагаю мастер-классы по кулинарии или гончарному делу, обзор города из кальянной с панорамными видами и поздравления от «Мишки Тедди» или «Сердца-курьера».

Среди заказчиков 60% — мужчины. В «Ради любви» URA.RU уточнили, что средний чек услуги составляет 7—10 тысяч рублей. В основном клиентам от 23 до 45 лет.

В Челябинской области для желающих доступны разные способы, чтобы удивить своего партнера в праздники. Среди них участие в краш-свидании, стрельба из оружия и просмотр эксклюзивного видеофильма в кинотеатре небоскреба. К лету возобновятся также полеты на воздушном шаре.