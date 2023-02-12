В День влюбленных для челябинских пар нашлись интересные свидания Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области на День всех влюбленных 14 февраля парам предложат побить посуду, пройти спа-процедуры и слепить фигурку ангела. Как URA.RU рассказали участники рынка, романтические услуги пользуются спросом у пар всех возрастов.

«В нашей гостинице на двадцатых этажах здания открывается для пар чудесный вид с челябинской панорамой. Пакетное предложение стоимостью 19 тысяч рублей включает ряд услуг, среди которых есть посещение спа-салона здесь же на месте. Желающих проведут в кинозал, где вторая половина удивится, увидев на большом экране предварительно снятый видеоролик с историей любви и собой в главной роли», — сообщили URA.RU в пресс-службе комплекса «Челябинск-Сити» на Кировке.

В семейном курорте «Утес» предложили побывать на краш-свидании. В ходе него можно будет побить посуду, порисовать на стенах и побрызгаться краской. Завершится романтический вечер ужином при свечах и турецким хаммамом. Цена комплексной услуги без номера 10700 рублей.

В Златоусте на День святого Валентина парам предложат слепить из глины ангелов и вазы по индивидуальному дизайну. Как URA.RU уточнила руководитель гончарной мастерской имени Жарикова Лариса Мингажева, керамическую продукцию гости покроют глазурью и обожгут в печи. Обращения о визите поступили от пар разных возрастов. Стоимость мастер-класса с лепкой — от одной тысячи рублей за изделие.

Стрельба в тире также входит в список мест, где ждут влюбленных в Челябинске. Исполнительный директор учебно-стрелкового центра «Олимп» Ольга Титкова сообщила URA.RU, что воспользоваться стрелковым оружием будет проблематично: нужен пакет справок. Однако для всех пар доступно для стрельбы пневматическое оружие. Пары смогут выбрать игру на двоих «Морской бой» и на меткость побить общие цели в тире. Услугой интересуются не только молодые, но люди среднего возраста и пенсионеры. Пострелять на двоих из пневматического оружия встанет в две тысячи рублей.

На краш-свидании в «Утесе» разрешат бить посуду и другие вещи Фото: пресс-служба семейного курорта «Утес»

В гончарной мастерской предметы интерьера можно создать своими руками Фото: из архива мастерской имени Жарикова в Златоусте