Челябинцы увлеклись полетами на воздушном шаре в свои юбилеи

02 марта 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Чаще остальных на воздушном шаре в юбилей летают жители Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области вырос интерес жителей к полетам на воздушном шаре в личные юбилеи. Как рассказал URA.RU президент Федерации воздухоплавания региона Дмитрий Додонов, летом совершается до нескольких вылетов за день. «Спрос на услугу с полетами на воздушном шаре в регионе в 2022 году вырос. В основном в воздух готовы подниматься челябинцы, но летают также жители других городов. По техническим причинам нет полетов только весной и осенью в слякоть», — сообщил URA.RU Додонов. Летом спрос таков, что в день совершают по нескольку полетов. Ограничениями могут выступить только погодные условия: скорость ветра выше пяти метров в секунду и осадки. В городах горнозаводского края организаторы бизнеса стараются не катать на шаре, поскольку восходящие и нисходящие воздушные потоки воздуха добавляют опасности. Сопровождающий пассажиров пилот регулярно сдает экзамены. Разрешение на каждый вылет получают в центре управления полетами Екатеринбурга. Желающие полетать находятся среди жителей всех возрастов: от подростков до 80-летних пенсионеров. Стоимость услуги на компанию из шести человек составляет 10 тысяч за час полета. Влюбленным предлагают полеты на шаре в форме сердца. Цена выше — 35 тысяч. Поднимаются на высоту до 300 метров. Постоянная площадка для полетов челябинцев находится в Еткуле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области вырос интерес жителей к полетам на воздушном шаре в личные юбилеи. Как рассказал URA.RU президент Федерации воздухоплавания региона Дмитрий Додонов, летом совершается до нескольких вылетов за день. «Спрос на услугу с полетами на воздушном шаре в регионе в 2022 году вырос. В основном в воздух готовы подниматься челябинцы, но летают также жители других городов. По техническим причинам нет полетов только весной и осенью в слякоть», — сообщил URA.RU Додонов. Летом спрос таков, что в день совершают по нескольку полетов. Ограничениями могут выступить только погодные условия: скорость ветра выше пяти метров в секунду и осадки. В городах горнозаводского края организаторы бизнеса стараются не катать на шаре, поскольку восходящие и нисходящие воздушные потоки воздуха добавляют опасности. Сопровождающий пассажиров пилот регулярно сдает экзамены. Разрешение на каждый вылет получают в центре управления полетами Екатеринбурга. Желающие полетать находятся среди жителей всех возрастов: от подростков до 80-летних пенсионеров. Стоимость услуги на компанию из шести человек составляет 10 тысяч за час полета. Влюбленным предлагают полеты на шаре в форме сердца. Цена выше — 35 тысяч. Поднимаются на высоту до 300 метров. Постоянная площадка для полетов челябинцев находится в Еткуле.