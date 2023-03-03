03 марта 2023

Силовики организовали проверку по факту избиения девочки в свердловском интернате

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Чернятьев Денис. Генерал СК РФ по челябинской области. Челябинск, генерал, погон, генерал-майор юстиции
Силовики Североуральска начали проверку по факту избиения девочки в интернате Фото:

Сотрудники следственного отдела североуральского СКР организовали проверку по факту избиения 13-летней девочки в местном интернате. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

«Силовики начали проверку по сообщению о причинении телесных повреждений девочке на территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Североуральске», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Сотрудники регионального СКР устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей.

В настоящее время силовики опрашивают сотрудников СРЦН и учащихся. «Мы анализируем должностные инструкции сотрудников данного центра», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в североуральском СРЦН 17-летняя обучающаяся обвинила 13-летнюю девочку в предательстве. После беседы старшая девочка сначала пнула ногой несовершеннолетнюю, а затем схватила ее за волосы и положила на пол. Инцидент записали на видео. Одна из девочек, которая жила в этом интернате поделилась видеороликом со свердловскими telegram-каналами.

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Сотрудники следственного отдела североуральского СКР организовали проверку по факту избиения 13-летней девочки в местном интернате. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области. «Силовики начали проверку по сообщению о причинении телесных повреждений девочке на территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Североуральске», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Сотрудники регионального СКР устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. В настоящее время силовики опрашивают сотрудников СРЦН и учащихся. «Мы анализируем должностные инструкции сотрудников данного центра», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в североуральском СРЦН 17-летняя обучающаяся обвинила 13-летнюю девочку в предательстве. После беседы старшая девочка сначала пнула ногой несовершеннолетнюю, а затем схватила ее за волосы и положила на пол. Инцидент записали на видео. Одна из девочек, которая жила в этом интернате поделилась видеороликом со свердловскими telegram-каналами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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