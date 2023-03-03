Силовики организовали проверку по факту избиения девочки в свердловском интернате

Силовики Североуральска начали проверку по факту избиения девочки в интернате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники следственного отдела североуральского СКР организовали проверку по факту избиения 13-летней девочки в местном интернате. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

«Силовики начали проверку по сообщению о причинении телесных повреждений девочке на территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Североуральске», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Сотрудники регионального СКР устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей.

В настоящее время силовики опрашивают сотрудников СРЦН и учащихся. «Мы анализируем должностные инструкции сотрудников данного центра», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в североуральском СРЦН 17-летняя обучающаяся обвинила 13-летнюю девочку в предательстве. После беседы старшая девочка сначала пнула ногой несовершеннолетнюю, а затем схватила ее за волосы и положила на пол. Инцидент записали на видео. Одна из девочек, которая жила в этом интернате поделилась видеороликом со свердловскими telegram-каналами.