Потерпевшей девочке всего 13 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Североуральска (Свердловская область) 17-летняя обучающаяся выясняла отношения с 13-летней девочкой, обвинив ее в предательстве. Затем старшая девочка пнула ногой младшую, между ними завязалась драка. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Девочке, которую избивают на видео — 13 лет, она боится находиться в этом интернате. У нее сотрясение мозга, были судороги», — пишет telegram-канал «ИродЪ Уральский», ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией. Инцидент произошел в школе-интернате на Кожевина, 17.

Инцидент, по данным telegram-канала, произошел две недели назад, то есть 17 февраля. Отмечается, что 17-летняя героиня видеоролика неоднократно издевается над другими девочками, которые младше ее. «Недавно она избила другую учащуюся на улице», — отметил источник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием к пресс-секретарю свердловского главка МВД полковнику Валерию Горелых. «Информация о появившемся в соцсетях скандальном видеоролике зарегистрирована в дежурной части территориального ОМВД. Проверочные мероприятия поручено провести сотрудникам полиции из подразделения ПДН, которые в настоящее время выехали в учреждение. Они уже приступили к опросу как несовершеннолетних, так и руководства СРЦН», — отметил полковник Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, личности участниц сюжета установлены. Подростки являются учащимися этого заведения. Младшая девочка фигурирует как потерпевшая, а старшая как нападавшая. «Какая конкретно кошка пробежала между подростками, сейчас выясняет полиция. Ситуация взята на контроль свердловским главком МВД. По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — добавил Валерий Горелых.

Ранее URA.RU писало, что в Ревде Свердловской области трое подростков жестоко избили 8-летнего мальчика. Он возвращался домой из школы. В полиции сообщили, что данные об происшествии выясняются. Также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения малолетнего. Прокуратура Ревды организовала проверку по этому делу.