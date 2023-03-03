Прокуратура подключилась к делу об избиении девочки в свердловском интернате

04 марта 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Прокуратура Североуральска организовала проверку по инциденту с избиением девочки в интернате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура города Североуральска организовала проверку по инциденту об избиении 13-летней девочки в местном интернате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку факту причинения телесных повреждений 13-летней девочке и действиям сотрудников интерната по профилактике правонарушений и преступлений среди детей. Проведение доследственной проверки взято на контроль», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ранее сообщалось, что в североуральском СРЦН 17-летняя обучающаяся обвинила 13-летнюю девочку в предательстве. После этого, 17-летняя девочка сначала пнула ногой соседку, а затем схватила ее за волосы и положила на пол. Одна из девочек, которая жила в этом интернате, поделилась видеороликом с избиением девочки со свердловскими telegram-каналами. Сотрудники следственного отдела североуральского СКР начали проверку по данному инциденту.

Прокуратура города Североуральска организовала проверку по инциденту об избиении 13-летней девочки в местном интернате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку факту причинения телесных повреждений 13-летней девочке и действиям сотрудников интерната по профилактике правонарушений и преступлений среди детей. Проведение доследственной проверки взято на контроль», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ранее сообщалось, что в североуральском СРЦН 17-летняя обучающаяся обвинила 13-летнюю девочку в предательстве. После этого, 17-летняя девочка сначала пнула ногой соседку, а затем схватила ее за волосы и положила на пол. Одна из девочек, которая жила в этом интернате, поделилась видеороликом с избиением девочки со свердловскими telegram-каналами. Сотрудники следственного отдела североуральского СКР начали проверку по данному инциденту.