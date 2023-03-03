03 марта 2023

Прокуратура подключилась к делу об избиении девочки в свердловском интернате

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Прокуратура Североуральска организовала проверку по инциденту с избиением девочки в интернате Фото:

Прокуратура города Североуральска организовала проверку по инциденту об избиении 13-летней девочки в местном интернате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку факту причинения телесных повреждений 13-летней девочке и действиям сотрудников интерната по профилактике правонарушений и преступлений среди детей. Проведение доследственной проверки взято на контроль», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в североуральском СРЦН 17-летняя обучающаяся обвинила 13-летнюю девочку в предательстве. После этого, 17-летняя девочка сначала пнула ногой соседку, а затем схватила ее за волосы и положила на пол. Одна из девочек, которая жила в этом интернате, поделилась видеороликом с избиением девочки со свердловскими telegram-каналами. Сотрудники следственного отдела североуральского СКР начали проверку по данному инциденту.

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Прокуратура города Североуральска организовала проверку по инциденту об избиении 13-летней девочки в местном интернате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку факту причинения телесных повреждений 13-летней девочке и действиям сотрудников интерната по профилактике правонарушений и преступлений среди детей. Проведение доследственной проверки взято на контроль», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ранее сообщалось, что в североуральском СРЦН 17-летняя обучающаяся обвинила 13-летнюю девочку в предательстве. После этого, 17-летняя девочка сначала пнула ногой соседку, а затем схватила ее за волосы и положила на пол. Одна из девочек, которая жила в этом интернате, поделилась видеороликом с избиением девочки со свердловскими telegram-каналами. Сотрудники следственного отдела североуральского СКР начали проверку по данному инциденту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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