Политолог Брутер: при президентстве Трампа отношения между РФ и США ухудшились

06 марта 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что конфликт между РФ и Украиной можно завершить за 24 часа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Экс-президент США Дональд Трамп не заботиться о том, чтобы его заявления были логически связаны между собой, поскольку для него главнее попасть в образ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае избрания на пост президента США он убедит Евросоюз увеличить помощь Украине за 10 минут. Также экс-глава Белого дома сказал, что завершить конфликт между Москвой и Киевом можно за 24 часа. «Трамп пришел к власти с лозунгом, что хочет поладить с Россией. Он поладил? Он ухудшил отношения. Он продолжал ухудшать. Он посылал в Москву людей, которые самым наглым образом ухудшали и способствовали ухудшению отношений. За четыре года было пройдено столько точек невозврата, что вернутся к предыдущему было просто невозможно», — сказал Владимир Брутер. Что касается последних заявлений Трампа, то политолог призвал не искать в них логики. «Трамп не обеспокоен тем, что у него есть противоречия. Даже не думайте об этом. Ему совершенно по барабану, что у него в первой части фразы что-то одно, а во второй — что-то другое. Для него главное, чтобы клип хорошо сработал. Чтобы он попал в образ. Такая резня бензопилой по-техасски. Народу нравится. Искать логику, как в анекдоте, здесь ни в коем случае не надо. Здесь нет ничего похожего даже близко», — уточнил он. Также Брутер отметил, что для Трампа важно показать себя человеком, который может на что-то повлиять. «Трамп играет в очень крутого. Это его образ. Он очень крутой. Он говорит, что все решит за 10 минут. А когда у него спрашивают, как он это сделает, Трамп отвечает, что это не ваше дело, я должен для этого стать президентом, не буду же разглашать», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-президент США Дональд Трамп не заботиться о том, чтобы его заявления были логически связаны между собой, поскольку для него главнее попасть в образ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае избрания на пост президента США он убедит Евросоюз увеличить помощь Украине за 10 минут. Также экс-глава Белого дома сказал, что завершить конфликт между Москвой и Киевом можно за 24 часа. «Трамп пришел к власти с лозунгом, что хочет поладить с Россией. Он поладил? Он ухудшил отношения. Он продолжал ухудшать. Он посылал в Москву людей, которые самым наглым образом ухудшали и способствовали ухудшению отношений. За четыре года было пройдено столько точек невозврата, что вернутся к предыдущему было просто невозможно», — сказал Владимир Брутер. Что касается последних заявлений Трампа, то политолог призвал не искать в них логики. «Трамп не обеспокоен тем, что у него есть противоречия. Даже не думайте об этом. Ему совершенно по барабану, что у него в первой части фразы что-то одно, а во второй — что-то другое. Для него главное, чтобы клип хорошо сработал. Чтобы он попал в образ. Такая резня бензопилой по-техасски. Народу нравится. Искать логику, как в анекдоте, здесь ни в коем случае не надо. Здесь нет ничего похожего даже близко», — уточнил он. Также Брутер отметил, что для Трампа важно показать себя человеком, который может на что-то повлиять. «Трамп играет в очень крутого. Это его образ. Он очень крутой. Он говорит, что все решит за 10 минут. А когда у него спрашивают, как он это сделает, Трамп отвечает, что это не ваше дело, я должен для этого стать президентом, не буду же разглашать», — заключил собеседник агентства.