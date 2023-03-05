Тюменцы идут на крайние меры, чтобы побыстрее продать квартиру

06 марта 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Самым часто продаваемым объектом на вторичном рынке считаются однокомнатные квартиры Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Тюмени вынуждены снижать цены, чтобы побыстрее продать квартиры. При этом срок сделки также увеличился. Об этом говорят данные аналитиков агентства недвижимости «Этажи». «На период конца января средняя полная цена продажи на вторичном рынке составила 4 523 000 рублей, став меньше на 140 000 рублей по сравнению с прошлым месяцем. Средний срок экспозиции (период, начиная с даты выхода квартиры на рынок до момента ее продажи) проданных квартир — 4,68 месяца. Он увеличился на 0,34 месяца по сравнению с прошлым периодом и увеличился на 0,66 месяца по сравнению с уровнем прошлого года», — такие данные приводятся в исследовании риелторов. По данным аналитиков, на вторичном рынке чаще перепродают однокомнатные квартиры. Их доля составляет 63,9%. Меньше всего реализуют варианты, в которых от четырех и больше комнат. Их часть составляет всего 0,2%. Ранее агентство приводило на рассмотрение районы города, где, по данным аналитиков, сильнее всего растет в цене вторичное жилье. Самым быстрорастущим в цене оказался Европейский микрорайон.

Жители Тюмени вынуждены снижать цены, чтобы побыстрее продать квартиры. При этом срок сделки также увеличился. Об этом говорят данные аналитиков агентства недвижимости «Этажи». «На период конца января средняя полная цена продажи на вторичном рынке составила 4 523 000 рублей, став меньше на 140 000 рублей по сравнению с прошлым месяцем. Средний срок экспозиции (период, начиная с даты выхода квартиры на рынок до момента ее продажи) проданных квартир — 4,68 месяца. Он увеличился на 0,34 месяца по сравнению с прошлым периодом и увеличился на 0,66 месяца по сравнению с уровнем прошлого года», — такие данные приводятся в исследовании риелторов. По данным аналитиков, на вторичном рынке чаще перепродают однокомнатные квартиры. Их доля составляет 63,9%. Меньше всего реализуют варианты, в которых от четырех и больше комнат. Их часть составляет всего 0,2%. Ранее агентство приводило на рассмотрение районы города, где, по данным аналитиков, сильнее всего растет в цене вторичное жилье. Самым быстрорастущим в цене оказался Европейский микрорайон.