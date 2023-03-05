05 марта 2023

На пермской трассе орудуют вандалы, ворующие запчасти машин

На трассе в Пермском крае вандалы разбили и разворовали авто
© Служба новостей «URA.RU»
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Вандалы украли колеса у авто пермяка и разбили в ней стекла Фото:

Житель Пермского края просит помочь найти вандалов, которые украли колеса с его авто и разбили стекла. Инцидент, по словам пермяка, произошел на автодороге недалеко от Березников. Об этом владелец авто написал в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Ищем тех кто это сделал. Все произошло со 2-3 числа ночью и стекла разбили с 3-4. Знаем, что проезжают ночами грузовые автомобили. Машина находилась между деревней Володин Камень и отворотом на Белую Пашню», — пишет автор в публикации. В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.

В комментариях многие пользователи пишут, что водителю не стоило оставлять авто в таком месте, несмотря на обстоятельства. Также комментаторы отмечают, что водитель, вероятно, уже не найдет вандалов, так как машину разворовали в безлюдном месте.

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Житель Пермского края просит помочь найти вандалов, которые украли колеса с его авто и разбили стекла. Инцидент, по словам пермяка, произошел на автодороге недалеко от Березников. Об этом владелец авто написал в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Ищем тех кто это сделал. Все произошло со 2-3 числа ночью и стекла разбили с 3-4. Знаем, что проезжают ночами грузовые автомобили. Машина находилась между деревней Володин Камень и отворотом на Белую Пашню», — пишет автор в публикации. В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос. В комментариях многие пользователи пишут, что водителю не стоило оставлять авто в таком месте, несмотря на обстоятельства. Также комментаторы отмечают, что водитель, вероятно, уже не найдет вандалов, так как машину разворовали в безлюдном месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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