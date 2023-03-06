Экс-чемпион мира по боксу подставил челябинских олигархов

Прагматичное решение Мурата Гассиева может негативно сказать на имидже его челябинских спонсоров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-чемпион мира по боксу Мурат Гассиев подставил челябинских олигархов Сергея и Евгения Вайнштейнов, приняв гражданство Армении утверждает источник URA.RU в спортивных кругах. Принадлежащая бизнесменам промоутерская компания «Урал Бокс Промоушен» вложила крупную сумму в его подготовку к турниру в Ереване, а спортсмен прямо перед соревнованиями принял иностранное гражданство.

«Новость о том, что экс-чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев получил гражданство Армении, облетела все спортивные, и не только спортивные, СМИ. А вот информация о солидных вложениях „Урал Бокс Промоушен“ Евгения Вайнштейна не только в подготовку спортсмена, но и в организацию турнира „Бойцовского клуба РЕН ТВ“ в Ереване осталась за кадром. „Смена флага“ спортсменами и селебрити воспринимается населением и властями болезненно. Теперь в Челябинске гадают, как эту историю могут использовать недоброжелатели Вайнштейнов», — рассказал URA.RU инсайдер.

По его словам, положение Вайнштейнов облегчается явной неполитизированностью решения Гассиева. Во-первых, 29-летний боксер не делает никаких антироссийских заявлений, которых по умолчанию ожидают от получающих сейчас иностранное гражданство знаменитостей. И, тем более, не отказывался от гражданства РФ. Во-вторых, никто особо и не скрывает: гражданство Армении позволит Гассиеву участвовать в титульных боях — на «чисто российских» боксеров распространяются западные санкции. Собственно, он уже успел получить чемпионский пояс WBA Intercontenental в тяжелом весе, отправив в нокаут американца Майка Балогана. Дозвониться до самих Вайнштейнов в момент подготовки новости не удалось.