06 марта 2023

«Ведомости»: в Счетной палате пожелали изменить законодательство по мобилизации

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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
В Счетной палате РФ намерены усовершенствовать законодательство по мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

В Счетной палате (СП) РФ считают необходимым актуализировать законодательство в сфере мобилизации для повышения эффективности его работы. К такому выводу пришли в СП в связи с большим количеством поступивших с начала СВО проектов нормативных правовых актов, связанных с внесением изменений в этой сфере.

«С начала спецоперации в СП поступило более 20 проектов нормативных правовых актов. Все они связанных с внесением изменений предоставления отсрочки от мобилизации или исключения из числа мобилизованных отдельных категорий граждан и другого», — говорится в отчете СП, содержание которого процитировали «Ведомости».

Отмечается, что значительное количество изменений, вносимых в указанные НПА, свидетельствует о необходимости актуализации законодательства. Часть из них уже рассматривается Госдумой.

Россия с 21 сентября 2022 проводила частичную мобилизацию населения в рамках проведения спецоперации РФ на территории Украины. По итогу мероприятий были призваны свыше 300 тысяч человек. В настоящий момент российские власти акцентируют внимание на поддержке мобилизованных и их семей. 5 марта президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Курганской области Вадима Шумкова о создании паспорта семей мобилизованных.

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В Счетной палате (СП) РФ считают необходимым актуализировать законодательство в сфере мобилизации для повышения эффективности его работы. К такому выводу пришли в СП в связи с большим количеством поступивших с начала СВО проектов нормативных правовых актов, связанных с внесением изменений в этой сфере. «С начала спецоперации в СП поступило более 20 проектов нормативных правовых актов. Все они связанных с внесением изменений предоставления отсрочки от мобилизации или исключения из числа мобилизованных отдельных категорий граждан и другого», — говорится в отчете СП, содержание которого процитировали «Ведомости». Отмечается, что значительное количество изменений, вносимых в указанные НПА, свидетельствует о необходимости актуализации законодательства. Часть из них уже рассматривается Госдумой. Россия с 21 сентября 2022 проводила частичную мобилизацию населения в рамках проведения спецоперации РФ на территории Украины. По итогу мероприятий были призваны свыше 300 тысяч человек. В настоящий момент российские власти акцентируют внимание на поддержке мобилизованных и их семей. 5 марта президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Курганской области Вадима Шумкова о создании паспорта семей мобилизованных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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