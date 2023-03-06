«Ведомости»: в Счетной палате пожелали изменить законодательство по мобилизации

07 марта 2023 в 05:11 Размер текста - 17 +

В Счетной палате РФ намерены усовершенствовать законодательство по мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Счетной палате (СП) РФ считают необходимым актуализировать законодательство в сфере мобилизации для повышения эффективности его работы. К такому выводу пришли в СП в связи с большим количеством поступивших с начала СВО проектов нормативных правовых актов, связанных с внесением изменений в этой сфере. «С начала спецоперации в СП поступило более 20 проектов нормативных правовых актов. Все они связанных с внесением изменений предоставления отсрочки от мобилизации или исключения из числа мобилизованных отдельных категорий граждан и другого», — говорится в отчете СП, содержание которого процитировали «Ведомости». Отмечается, что значительное количество изменений, вносимых в указанные НПА, свидетельствует о необходимости актуализации законодательства. Часть из них уже рассматривается Госдумой. Россия с 21 сентября 2022 проводила частичную мобилизацию населения в рамках проведения спецоперации РФ на территории Украины. По итогу мероприятий были призваны свыше 300 тысяч человек. В настоящий момент российские власти акцентируют внимание на поддержке мобилизованных и их семей. 5 марта президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Курганской области Вадима Шумкова о создании паспорта семей мобилизованных.

В Счетной палате (СП) РФ считают необходимым актуализировать законодательство в сфере мобилизации для повышения эффективности его работы. К такому выводу пришли в СП в связи с большим количеством поступивших с начала СВО проектов нормативных правовых актов, связанных с внесением изменений в этой сфере. «С начала спецоперации в СП поступило более 20 проектов нормативных правовых актов. Все они связанных с внесением изменений предоставления отсрочки от мобилизации или исключения из числа мобилизованных отдельных категорий граждан и другого», — говорится в отчете СП, содержание которого процитировали «Ведомости». Отмечается, что значительное количество изменений, вносимых в указанные НПА, свидетельствует о необходимости актуализации законодательства. Часть из них уже рассматривается Госдумой. Россия с 21 сентября 2022 проводила частичную мобилизацию населения в рамках проведения спецоперации РФ на территории Украины. По итогу мероприятий были призваны свыше 300 тысяч человек. В настоящий момент российские власти акцентируют внимание на поддержке мобилизованных и их семей. 5 марта президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Курганской области Вадима Шумкова о создании паспорта семей мобилизованных.