В ХМАО простятся с добровольцем, погибшим в зоне проведения СВО

07 марта 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Василий Сардаков записался в добровольцы в конце ноября Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Нижневартовского района Василий Сардаков погиб в ходе СВО, прослужив в армии три месяца. Информация об этом была опубликована на сайте администрации Нижневартовского района. «Василий Юрьевич родился 24 октября 1996 года. Он вырос в Нижневартовском районе. Окончил Варьеганскую среднюю школу. В конце ноября изъявил желание пойти на защиту жителей Донбасса и принять участие в специальной военной операции. Будучи совсем молодым, в феврале Василий погиб при исполнении воинского долга», — указано на сайте мэрии. В администрации района сообщили, что своим поступком молодой человек заслужил себе светлую память, которая не угаснет в сердцах его близких, родных, товарищей и знакомых. «Скорбим вместе с родными и близкими, разделяем горечь невосполнимой утраты. Светлая память о Василии навсегда останется в сердцах жителей нашего района», — приводятся слова главы Нижневартовского района Бориса Саломатина. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер». 4 марта состоялись похороны бойца Сергея Векессера, погибшего под Бахмутом 2 февраля.

Житель Нижневартовского района Василий Сардаков погиб в ходе СВО, прослужив в армии три месяца. Информация об этом была опубликована на сайте администрации Нижневартовского района. «Василий Юрьевич родился 24 октября 1996 года. Он вырос в Нижневартовском районе. Окончил Варьеганскую среднюю школу. В конце ноября изъявил желание пойти на защиту жителей Донбасса и принять участие в специальной военной операции. Будучи совсем молодым, в феврале Василий погиб при исполнении воинского долга», — указано на сайте мэрии. В администрации района сообщили, что своим поступком молодой человек заслужил себе светлую память, которая не угаснет в сердцах его близких, родных, товарищей и знакомых. «Скорбим вместе с родными и близкими, разделяем горечь невосполнимой утраты. Светлая память о Василии навсегда останется в сердцах жителей нашего района», — приводятся слова главы Нижневартовского района Бориса Саломатина. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер». 4 марта состоялись похороны бойца Сергея Векессера, погибшего под Бахмутом 2 февраля.