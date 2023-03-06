06 марта 2023

В ХМАО простятся с добровольцем, погибшим в зоне проведения СВО

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
Василий Сардаков записался в добровольцы в конце ноября Фото:

Житель Нижневартовского района Василий Сардаков погиб в ходе СВО, прослужив в армии три месяца. Информация об этом была опубликована на сайте администрации Нижневартовского района.

«Василий Юрьевич родился 24 октября 1996 года. Он вырос в Нижневартовском районе. Окончил Варьеганскую среднюю школу. В конце ноября изъявил желание пойти на защиту жителей Донбасса и принять участие в специальной военной операции. Будучи совсем молодым, в феврале Василий погиб при исполнении воинского долга», — указано на сайте мэрии.

В администрации района сообщили, что своим поступком молодой человек заслужил себе светлую память, которая не угаснет в сердцах его близких, родных, товарищей и знакомых. «Скорбим вместе с родными и близкими, разделяем горечь невосполнимой утраты. Светлая память о Василии навсегда останется в сердцах жителей нашего района», — приводятся слова главы Нижневартовского района Бориса Саломатина.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер». 4 марта состоялись похороны бойца Сергея Векессера, погибшего под Бахмутом 2 февраля.

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Житель Нижневартовского района Василий Сардаков погиб в ходе СВО, прослужив в армии три месяца. Информация об этом была опубликована на сайте администрации Нижневартовского района. «Василий Юрьевич родился 24 октября 1996 года. Он вырос в Нижневартовском районе. Окончил Варьеганскую среднюю школу. В конце ноября изъявил желание пойти на защиту жителей Донбасса и принять участие в специальной военной операции. Будучи совсем молодым, в феврале Василий погиб при исполнении воинского долга», — указано на сайте мэрии. В администрации района сообщили, что своим поступком молодой человек заслужил себе светлую память, которая не угаснет в сердцах его близких, родных, товарищей и знакомых. «Скорбим вместе с родными и близкими, разделяем горечь невосполнимой утраты. Светлая память о Василии навсегда останется в сердцах жителей нашего района», — приводятся слова главы Нижневартовского района Бориса Саломатина. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер». 4 марта состоялись похороны бойца Сергея Векессера, погибшего под Бахмутом 2 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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