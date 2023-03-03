В Нягани пройдут похороны бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Векессер

В Нягани 4 марта пройдет прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Сергеем Векессер Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Нягани (ХМАО) 4 марта пройдут похороны бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Векессер, погибшего под Бахмутом 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Нягань прощается с Сергеем Владимировичем Векессер, погибшим во время выполнения служебного долга на территории Донецкой Народной Республики. Он погиб 2 февраля в ходе боев в городе Артемовске [украинское название Бахмут] Донецкой Народной Республики», — сообщается в официальной группе «Администрация Нягани» в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Векессер проходил службу по контракту, заключенному с ЧВК «Вагнер». За мужество и героизм он был награжден медалью «За Отвагу».

Мэр Нягани Иван Ямашев выразил соболезнования родственникам погибшего. Администрация города окажет семье необходимую помощь.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске открылась фотовыставка, посвященная памяти военнослужащих из ХМАО, погибших в зоне специальной военной операции. В открытии выставки принял участие мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Основные цели спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита населения Донбасса.