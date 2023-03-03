03 марта 2023

В ХМАО простятся с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер». Фото

В Нягани пройдут похороны бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Векессер
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
В Нягани 4 марта пройдет прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Сергеем Векессер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Нягани (ХМАО) 4 марта пройдут похороны бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Векессер, погибшего под Бахмутом 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Нягань прощается с Сергеем Владимировичем Векессер, погибшим во время выполнения служебного долга на территории Донецкой Народной Республики. Он погиб 2 февраля в ходе боев в городе Артемовске [украинское название Бахмут] Донецкой Народной Республики», — сообщается в официальной группе «Администрация Нягани» в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Векессер проходил службу по контракту, заключенному с ЧВК «Вагнер». За мужество и героизм он был награжден медалью «За Отвагу».

Мэр Нягани Иван Ямашев выразил соболезнования родственникам погибшего. Администрация города окажет семье необходимую помощь.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске открылась фотовыставка, посвященная памяти военнослужащих из ХМАО, погибших в зоне специальной военной операции. В открытии выставки принял участие мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Основные цели спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита населения Донбасса.

Погибший в зоне СВО Сергей Векессер
Фото:

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В Нягани (ХМАО) 4 марта пройдут похороны бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Векессер, погибшего под Бахмутом 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Нягань прощается с Сергеем Владимировичем Векессер, погибшим во время выполнения служебного долга на территории Донецкой Народной Республики. Он погиб 2 февраля в ходе боев в городе Артемовске [украинское название Бахмут] Донецкой Народной Республики», — сообщается в официальной группе «Администрация Нягани» в социальной сети «ВКонтакте». Сергей Векессер проходил службу по контракту, заключенному с ЧВК «Вагнер». За мужество и героизм он был награжден медалью «За Отвагу». Мэр Нягани Иван Ямашев выразил соболезнования родственникам погибшего. Администрация города окажет семье необходимую помощь. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске открылась фотовыставка, посвященная памяти военнослужащих из ХМАО, погибших в зоне специальной военной операции. В открытии выставки принял участие мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Основные цели спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита населения Донбасса.
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