21 февраля 2023

В ООН потребовали компенсации за подрыв «Северных потоков»

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Постпред РФ в ООН призвал виновных в подрыве «Северного потока» возместить ущерб Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Страны, которые участвовали в подрывах газопровода «Северный поток», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

«Эпохи хаоса [настанет], если виновные за подрыв „Северного потока“ не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, а страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом. У нас с вами есть шанс избежать этого хаоса», — цитирует Небензю РИА Новости.

В ночь на 27 сентября 2022 года на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Тогда оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках».

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Страны, которые участвовали в подрывах газопровода «Северный поток», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. «Эпохи хаоса [настанет], если виновные за подрыв „Северного потока“ не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, а страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом. У нас с вами есть шанс избежать этого хаоса», — цитирует Небензю РИА Новости. В ночь на 27 сентября 2022 года на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Тогда оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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