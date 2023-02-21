В ООН потребовали компенсации за подрыв «Северных потоков»

22 февраля 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Постпред РФ в ООН призвал виновных в подрыве «Северного потока» возместить ущерб Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Страны, которые участвовали в подрывах газопровода «Северный поток», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. «Эпохи хаоса [настанет], если виновные за подрыв „Северного потока“ не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, а страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом. У нас с вами есть шанс избежать этого хаоса», — цитирует Небензю РИА Новости. В ночь на 27 сентября 2022 года на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Тогда оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках».

Страны, которые участвовали в подрывах газопровода «Северный поток», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. «Эпохи хаоса [настанет], если виновные за подрыв „Северного потока“ не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, а страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом. У нас с вами есть шанс избежать этого хаоса», — цитирует Небензю РИА Новости. В ночь на 27 сентября 2022 года на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Тогда оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках».