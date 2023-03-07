Иванов послал на фиг Украинскую ассоциацию футбола, открывшую дело на игрока «Урала»

08 марта 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Иванов заступился за защитника Кулакова, против которого завели дело о нечестной игре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) подозревает украинского защитника ФК «Урал» Дениса Кулакова в нарушении кодекса этики и честной игры. 9 марта КДК УАФ рассмотрит это дело. Президент уральского клуба Григорий Иванов, комментируя ситуацию, заявил, что ассоциация не думает об игроках, попросил их заниматься своей работой и послал их на фиг. «Пускай что хотят, то и делают, они не думают о футболистах. Пусть они футболом занимаются, а не политикой. Пошли они на фиг, Украинская федерация футбола», — пишет «Спорт-Экспресс», цитируя Иванова. Иванов добавил, что Кулакову сейчас 35 лет, другого выбора работы у него не было. «Куда он должен был пойти? Они [ассоциация] дали ему работу?» — отметил президент «Урала». УАФ 7 марта на официальном сайте опубликовала список из пяти игроков, выступающих за российских клубы, которые попали под подозрение в нарушении кодекса этики и честной игры. Речь идет о следующих футболистах: Денис Кулаков («Урал»), Марк Мапасси («Локомотив», арендован турецким «Антальяспором»), Игорь Калинин («Ростов», арендовам «Факелом»), Данила Сагуткин («Акрон») и Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»). Рассмотрение дело назначено на 9 марта. Денис Кулаков выступает за ФК «Урал» с 2015 года. В середине 2022-го у него возникло недопонимание с руководством команды, и спортсмен покинул ряды клуба. В сентябре 2022-го он вернулся в команду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) подозревает украинского защитника ФК «Урал» Дениса Кулакова в нарушении кодекса этики и честной игры. 9 марта КДК УАФ рассмотрит это дело. Президент уральского клуба Григорий Иванов, комментируя ситуацию, заявил, что ассоциация не думает об игроках, попросил их заниматься своей работой и послал их на фиг. «Пускай что хотят, то и делают, они не думают о футболистах. Пусть они футболом занимаются, а не политикой. Пошли они на фиг, Украинская федерация футбола», — пишет «Спорт-Экспресс», цитируя Иванова. Иванов добавил, что Кулакову сейчас 35 лет, другого выбора работы у него не было. «Куда он должен был пойти? Они [ассоциация] дали ему работу?» — отметил президент «Урала». УАФ 7 марта на официальном сайте опубликовала список из пяти игроков, выступающих за российских клубы, которые попали под подозрение в нарушении кодекса этики и честной игры. Речь идет о следующих футболистах: Денис Кулаков («Урал»), Марк Мапасси («Локомотив», арендован турецким «Антальяспором»), Игорь Калинин («Ростов», арендовам «Факелом»), Данила Сагуткин («Акрон») и Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»). Рассмотрение дело назначено на 9 марта. Денис Кулаков выступает за ФК «Урал» с 2015 года. В середине 2022-го у него возникло недопонимание с руководством команды, и спортсмен покинул ряды клуба. В сентябре 2022-го он вернулся в команду.