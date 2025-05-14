В Екатеринбурге построят новые дороги на месте Цыганского поселка

14 мая 2025 в 13:58 Размер текста - 17 +

Цыганский поселок полностью снесут к 2035 году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верх-Исетском районе Екатеринбурга, где с 2023 года ведется строительство нового жилого комплекса, планируется создание разветвленной сети асфальтированных дорог. Речь идет о земельном участке площадью 17,7 га, ограниченном улицами Краснокамская, Плотникова, Викулова и Коперника (в народе — Цыганский поселок). Администрация города представила проект для проведения общественных обсуждений. В рамках реконструкции улично-дорожной сети запланировано асфальтирование проезжих частей, устройство тротуаров, велосипедных дорожек и системы электрического освещения. Улица Кизеловская получит сквозной проезд в направлении Викулова. Улица Коперника (станет четырехполосной) будет интегрирована с Волгоградской улицей, а Краснокамская обогнет новый квартал с северной стороны. Общая протяженность реконструируемых магистральных улиц составит 1,8 километра. По улицам Коперника и Краснокамской планируется запуск движения городских автобусов. В соответствии с опубликованным проектом, предусмотрено формирование современной транспортной инфраструктуры будущего жилого района. Она будет включать в себя несколько жилых комплексов с домами высотой от 6 до 32 этажей. Общая площадь жилых помещений достигнет 231 тысячи квадратных метров, а численность населения, по расчетам, возрастет до 7,7 тысячи человек. План проекта также предусматривает строительство нового детского сада на 350 мест (дополнительно к уже существующему детсаду №?67) и школы, рассчитанной на 1375 учащихся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга, где с 2023 года ведется строительство нового жилого комплекса, планируется создание разветвленной сети асфальтированных дорог. Речь идет о земельном участке площадью 17,7 га, ограниченном улицами Краснокамская, Плотникова, Викулова и Коперника (в народе — Цыганский поселок). Администрация города представила проект для проведения общественных обсуждений. В рамках реконструкции улично-дорожной сети запланировано асфальтирование проезжих частей, устройство тротуаров, велосипедных дорожек и системы электрического освещения. Улица Кизеловская получит сквозной проезд в направлении Викулова. Улица Коперника (станет четырехполосной) будет интегрирована с Волгоградской улицей, а Краснокамская обогнет новый квартал с северной стороны. Общая протяженность реконструируемых магистральных улиц составит 1,8 километра. По улицам Коперника и Краснокамской планируется запуск движения городских автобусов. В соответствии с опубликованным проектом, предусмотрено формирование современной транспортной инфраструктуры будущего жилого района. Она будет включать в себя несколько жилых комплексов с домами высотой от 6 до 32 этажей. Общая площадь жилых помещений достигнет 231 тысячи квадратных метров, а численность населения, по расчетам, возрастет до 7,7 тысячи человек. План проекта также предусматривает строительство нового детского сада на 350 мест (дополнительно к уже существующему детсаду №?67) и школы, рассчитанной на 1375 учащихся.