В Свердловской области установилась теплая погода

В Свердловской области установилась теплая температура на ближайшие дни, но также будут осадки. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
"14 мая ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах туман. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем от +15 до +20", — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. В Екатеринбурге ночью температура будет +7, днем +17 градусов.
В области 15 мая будет облачно с прояснениями и ожидаются кратковременные дожди. В отдельных регионах можно ждать гроз. Температура ночью от +7 до +12, а днем от +12 до +22 градусов. В Екатеринбурге температура ночью опуститься до +11, днем ожидается +19 и кратковременные дожди.
На севере области будут небольшие дожди, а температура ночью будет от +4 до +9. Днем температура поднимется до 20 градусов тепла. В Екатеринбурге будет чуть холоднее — стоит ожидать +8 ночью и +17 градусов днем.
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