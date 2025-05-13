13 мая 2025

В Свердловской области установилась теплая погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теплая погода будет держаться до конца недели
Теплая погода будет держаться до конца недели Фото:

В Свердловской области установилась теплая температура на ближайшие дни, но также будут осадки. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».

"14 мая ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах туман. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем от +15 до +20", — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. В Екатеринбурге ночью температура будет +7, днем +17 градусов.

В области 15 мая будет облачно с прояснениями и ожидаются кратковременные дожди. В отдельных регионах можно ждать гроз. Температура ночью от +7 до +12, а днем от +12 до +22 градусов. В Екатеринбурге температура ночью опуститься до +11, днем ожидается +19 и кратковременные дожди.

На севере области будут небольшие дожди, а температура ночью будет от +4 до +9. Днем температура поднимется до 20 градусов тепла. В Екатеринбурге будет чуть холоднее — стоит ожидать +8 ночью и +17 градусов днем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области установилась теплая температура на ближайшие дни, но также будут осадки. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр». "14 мая ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах туман. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем от +15 до +20", — говорится в прогнозе в telegram-канале центра. В Екатеринбурге ночью температура будет +7, днем +17 градусов. В области 15 мая будет облачно с прояснениями и ожидаются кратковременные дожди. В отдельных регионах можно ждать гроз. Температура ночью от +7 до +12, а днем от +12 до +22 градусов. В Екатеринбурге температура ночью опуститься до +11, днем ожидается +19 и кратковременные дожди. На севере области будут небольшие дожди, а температура ночью будет от +4 до +9. Днем температура поднимется до 20 градусов тепла. В Екатеринбурге будет чуть холоднее — стоит ожидать +8 ночью и +17 градусов днем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...