Центральную улицу Екатеринбурга завалят бревнами и бетонными блоками

На 8 Марта в Екатеринбурге разбросают бревна, камни, бетонные блоки, плиты и гигантские шины — все ради мотофестиваля «Движения». 1000 тонн материала разместят на дороге, чтобы спортсмены смогли показать себя в дисциплине эндуро.
«Эндуро — дисциплина, в которой спортсмены ездят по бездорожью либо трассам, построенным из бревен, камней и других препятствий. В этом году трасса на улице 8 Марта станет еще больше — для ее постройки понадобится более 1000 тонн материала: бревна, камни, кабельные катушки, бетонные блоки, кольца, плиты, гигантские шины от спецтехники. Также в этом году в центре трассы появится мост», — поделились организаторы.
Также пройдут соревнования в дисциплинах мотоджимхана (фигурное вождение), стантрайдинг (трюки на мотоцикле), где выступит единственная девушка-стантрайдер на мотоцикле в России Дарья Харченко, и мотофристайл (трюки в воздухе) — хедлайнером станет Алексей Колесников — первый в стране человек, который сделал сальто на багги. В это же время состязаться между собой будут владельцы аквабайков, гидрофлаев, мотосерфов, завершится первый день фестиваля ночным шоу от гидрофлаеристов.
Помимо спортивных соревнования свердловчан ждут лекции, выставки, гастрономические мероприятия, выступление Найка Борзова, «Комнаты культуры» и «Заточки». Фестиваль «Движение» пройдет 7 и 8 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!