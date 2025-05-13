Екатеринбуржцам предлагают сходить на несуществующий стендап-концерт
Мошенники предлагают екатеринбуржцам посетить выступление стендап-комиков во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ). Однако представители площадки говорят, что подобного мероприятия у них не было запланировано.
«Обращаем Ваше внимание, что указанное мероприятие отсутствует в нашем официальном расписании. Приложено фото фейкового объявления», — заявили в ДКЖ. Также уточняется, что настоящая афиша публикуется только на официальном сайте, во «ВКонтакте» и telegram-канале.
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