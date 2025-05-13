13 мая 2025

Неизвестные подставляют концертную площадку в Екатеринбурге. Фото

Мошенники продают билеты на фейковое мероприятие в ДКЖ Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбуржцам предлагают сходить на несуществующий стендап-концерт
Екатеринбуржцам предлагают сходить на несуществующий стендап-концерт Фото:

Мошенники предлагают екатеринбуржцам посетить выступление стендап-комиков во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ). Однако представители площадки говорят, что подобного мероприятия у них не было запланировано.

«Обращаем Ваше внимание, что указанное мероприятие отсутствует в нашем официальном расписании. Приложено фото фейкового объявления», — заявили в ДКЖ. Также уточняется, что настоящая афиша публикуется только на официальном сайте, во «ВКонтакте» и telegram-канале. 

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники предлагают екатеринбуржцам посетить выступление стендап-комиков во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ). Однако представители площадки говорят, что подобного мероприятия у них не было запланировано. « Обращаем Ваше внимание, что указанное мероприятие отсутствует в нашем официальном расписании. Приложено фото фейкового объявления» , — заявили в ДКЖ. Также уточняется, что настоящая афиша публикуется только на официальном сайте, во « ВКонтакте» и telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...