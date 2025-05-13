Названы сроки открытия летнего парка на Уралмаше. Фото

Летний парк на Уралмаше откроется после двухлетней реконструкции в ноябре

14 мая 2025 в 11:27 Размер текста - 17 +

В парке максимально сохранят деревья (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Летний парк «Уралмаш» (улица Кировградская, 1А) Екатеринбурга откроется после двухлетней реконструкции в ноябре. Об этом в ходе доклада на выездной комиссии гордумы по местному самоуправлению рассказал директор ЦПКиО Павел Зубакин, передает корреспондент URA.RU. Парк «Уралмаш» является теперь некой дочкой парка имени Маяковского. «У нас в этом году начались строительно-монтажные работы во второй половине парка. И мы надеемся, что по графику они завершатся в ноябре. И уже с ноября этого года летний парк „Уралмаш“ станет полноценным местом, где могут проводиться мероприятия, где мы сможем принимать различные сообщества бегунов, собаководов», — заявил Зубакин. По его словам, на территории была сохранена историческая особенность — площадка для волейбола, в который любят играть жители микрорайона Уралмаш. Также будет построена зона для ворк-аута. Больше спортивных площадок делать не стали, чтобы максимально сохранить деревья. Но зоны для детей благоустроили. Установили 25-ти метровое «Колесо обозрения», различные аттракционы. В планах у парка — проводить массовые культурные мероприятия, в том числе Масленицу. А зимой около «Кольца обозрения» залить каток. И организовать прокат коньков. «Предположительно займет площадь порядка тысячи квадратных метров. И в числе прочего там есть такие технические решения, как смотровая площадка, которая будет выполнена как мост над этим катком. Мы сейчас прорабатываем концепцию этой активности, и надеюсь, что хватит нам времени и средств для того, чтобы это профинансировать», — добавил Зубакин. Летний парк «Уралмаш» в 2023 году набрал наибольшее количество голосов в нацпроекте по благоустройству территории «Формирование комфортной городской среды ». Однако получить федеральное финансирование не удалось. Не хватило общего количества голосов жителей. Проект поддержал мэр Алексей Орлов. Из бюджета города было выделено более 164 миллионов рублей. Деньги разделили на два этапа реконструкции. Первый начался в 2024-м году. Фото: Юлия Сычева © URA.RU Фото: Юлия Сычева © URA.RU Фото: Юлия Сычева © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летний парк «Уралмаш» (улица Кировградская, 1А) Екатеринбурга откроется после двухлетней реконструкции в ноябре. Об этом в ходе доклада на выездной комиссии гордумы по местному самоуправлению рассказал директор ЦПКиО Павел Зубакин, передает корреспондент URA.RU. Парк «Уралмаш» является теперь некой дочкой парка имени Маяковского. «У нас в этом году начались строительно-монтажные работы во второй половине парка. И мы надеемся, что по графику они завершатся в ноябре. И уже с ноября этого года летний парк „Уралмаш“ станет полноценным местом, где могут проводиться мероприятия, где мы сможем принимать различные сообщества бегунов, собаководов», — заявил Зубакин. По его словам, на территории была сохранена историческая особенность — площадка для волейбола, в который любят играть жители микрорайона Уралмаш. Также будет построена зона для ворк-аута. Больше спортивных площадок делать не стали, чтобы максимально сохранить деревья. Но зоны для детей благоустроили. Установили 25-ти метровое «Колесо обозрения», различные аттракционы. В планах у парка — проводить массовые культурные мероприятия, в том числе Масленицу. А зимой около «Кольца обозрения» залить каток. И организовать прокат коньков. «Предположительно займет площадь порядка тысячи квадратных метров. И в числе прочего там есть такие технические решения, как смотровая площадка, которая будет выполнена как мост над этим катком. Мы сейчас прорабатываем концепцию этой активности, и надеюсь, что хватит нам времени и средств для того, чтобы это профинансировать», — добавил Зубакин. Летний парк «Уралмаш» в 2023 году набрал наибольшее количество голосов в нацпроекте по благоустройству территории «Формирование комфортной городской среды ». Однако получить федеральное финансирование не удалось. Не хватило общего количества голосов жителей. Проект поддержал мэр Алексей Орлов. Из бюджета города было выделено более 164 миллионов рублей. Деньги разделили на два этапа реконструкции. Первый начался в 2024-м году.