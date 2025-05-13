Депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак помог властям провести в Каменске-Уральском «Зарницу 2.0». На военно-спортивную игру, которая прошла в обновленном формате, съехались команды из всех муниципалитетов Южного управленческого округа.
«Очень важно объединять усилия, учиться взаимодействовать со своим товарищем. Ведь совместные усилия приводят к грандиозным результатам, выдающимся успехам и большим победам. И это в будущем пригодится обязательно», — выступил с речью Ковпак.
Управляющий Южным округом Владимир Шауракс в беседе с URA.RU отметил, что парламентарий постоянно поддерживает такие социальные, патриотические мероприятия. «Эта работа у него налажена на системном уровне. В частности, на данном мероприятии он подготовил часть ценных призов для награждения команд-победителей, помог с обеспечением питьевого режима, санитарно-гигиеническими принадлежностями», — поделился он.
«Зарницу» в Каменске-Уральском проводят каждый год, но в этом году она прошла в обновленном формате — добавились современные этапы, а также две возрастные категории. Соответственно увеличилось количество команд. В прошлом году их было 21, а в этом уже 39. К мероприятию привлекли более 30 судей и 80 волонтеров.
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