13 мая 2025

Депутат Ковпак помог провести обновленную «Зарницу» в Каменске-Уральском, съехались десятки команд. Фото

Депутат Ковпак помог провести обновленную «Зарницу» в Каменске-Уральском
© Служба новостей «URA.RU»
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Лев Ковпак долгие годы помогает в проведении «Зарницы» в городе и не только
Лев Ковпак долгие годы помогает в проведении «Зарницы» в городе и не только Фото:

Депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак помог властям провести в Каменске-Уральском «Зарницу 2.0». На военно-спортивную игру, которая прошла в обновленном формате, съехались команды из всех муниципалитетов Южного управленческого округа.

«Очень важно объединять усилия, учиться взаимодействовать со своим товарищем. Ведь совместные усилия приводят к грандиозным результатам, выдающимся успехам и большим победам. И это в будущем пригодится обязательно», — выступил с речью Ковпак.

Управляющий Южным округом Владимир Шауракс в беседе с URA.RU отметил, что парламентарий постоянно поддерживает такие социальные, патриотические мероприятия. «Эта работа у него налажена на системном уровне. В частности, на данном мероприятии он подготовил часть ценных призов для награждения команд-победителей, помог с обеспечением питьевого режима, санитарно-гигиеническими принадлежностями», — поделился он.

«Зарницу» в Каменске-Уральском проводят каждый год, но в этом году она прошла в обновленном формате — добавились современные этапы, а также две возрастные категории. Соответственно увеличилось количество команд. В прошлом году их было 21, а в этом уже 39. К мероприятию привлекли более 30 судей и 80 волонтеров.

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Депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак помог властям провести в Каменске-Уральском «Зарницу 2.0». На военно-спортивную игру, которая прошла в обновленном формате, съехались команды из всех муниципалитетов Южного управленческого округа. «Очень важно объединять усилия, учиться взаимодействовать со своим товарищем. Ведь совместные усилия приводят к грандиозным результатам, выдающимся успехам и большим победам. И это в будущем пригодится обязательно», — выступил с речью Ковпак. Управляющий Южным округом Владимир Шауракс в беседе с URA.RU отметил, что парламентарий постоянно поддерживает такие социальные, патриотические мероприятия. «Эта работа у него налажена на системном уровне. В частности, на данном мероприятии он подготовил часть ценных призов для награждения команд-победителей, помог с обеспечением питьевого режима, санитарно-гигиеническими принадлежностями», — поделился он. «Зарницу» в Каменске-Уральском проводят каждый год, но в этом году она прошла в обновленном формате — добавились современные этапы, а также две возрастные категории. Соответственно увеличилось количество команд. В прошлом году их было 21, а в этом уже 39. К мероприятию привлекли более 30 судей и 80 волонтеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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