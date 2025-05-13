Пумпянский попал в пул миллиардеров, которым Путин доверил знаковый проект

Дмитрий Пумпянский поучаствует в подготовке юбилея Большого театра

14 мая 2025 в 12:53 Размер текста - 17 +

Дмитрий Пумпянский в Екатерининском зале 13 мая Фото: Роман Наумов © URA.RU Уральский бизнесмен Дмитрий Пумпянский (№52 списка Forbes, состояние — 2,9 млрд долларов) подтвердил свое положение в клубе российских миллиардеров. Он оказался в числе приглашенных к президенту РФ Владимиру Путину на обсуждение судьбы двух важных лично для него театров — Большого и Мариинского. Присутствие Пумпянского на встрече в Кремле зафиксировал корреспондент URA.RU. Большое совещание прошло 13 мая — в Екатерининском зале Сенатского дворца. Крупный бизнес был представлен, конечно, не только Пумпянским, но и, например, Олегом Дерипаской, Романом Абрамовичем, Геннадием Тимченко, Алексеем Мордашовым, главами госкорпораций (Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф). Были также вице-премьеры, министры, губернаторы. Путин обозначил собравшимся: «Поддерживая самые разные проекты в сфере культуры, вы вносите большой вклад в укрепление единства нашего народа». А затем напомнил, что уже началась подготовка к 250-летию Большого театра, который «входит в число особо ценных объектов нашего национального наследия, является достоянием народа России». «Большой и Мариинка — это два мощных символа России, без всякого преувеличения, это наша гордость, воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства. И нам, безусловно, нужно четко видеть перспективы их развития», — подчеркнул президент. Присутствие Пумпянского на совещании связано с тем, что он входит в попечительский совет Большого театра. В 2022-м глава государства предложил объединить его с Мариинским — как было до революции 1917 года. Возглавил оба театра всемирно известный дирижер Валерий Гергиев — фаворит президента. Но единая дирекция пока не создана. Вообще, Пумпянский постоянно участвует в мероприятиях такого уровня. Эффективно управляя свердловским Союзом промышленников и предпринимателей, он считается одним из хедлайнеров российского Союза (РСПП), с которым регулярно встречается президент. А в 2024-м году Путин лично доверил Пумпянскому строительство поездов нового поколения для высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский бизнесмен Дмитрий Пумпянский (№52 списка Forbes, состояние — 2,9 млрд долларов) подтвердил свое положение в клубе российских миллиардеров. Он оказался в числе приглашенных к президенту РФ Владимиру Путину на обсуждение судьбы двух важных лично для него театров — Большого и Мариинского. Присутствие Пумпянского на встрече в Кремле зафиксировал корреспондент URA.RU. Большое совещание прошло 13 мая — в Екатерининском зале Сенатского дворца. Крупный бизнес был представлен, конечно, не только Пумпянским, но и, например, Олегом Дерипаской, Романом Абрамовичем, Геннадием Тимченко, Алексеем Мордашовым, главами госкорпораций (Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф). Были также вице-премьеры, министры, губернаторы. Путин обозначил собравшимся: «Поддерживая самые разные проекты в сфере культуры, вы вносите большой вклад в укрепление единства нашего народа». А затем напомнил, что уже началась подготовка к 250-летию Большого театра, который «входит в число особо ценных объектов нашего национального наследия, является достоянием народа России». «Большой и Мариинка — это два мощных символа России, без всякого преувеличения, это наша гордость, воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства. И нам, безусловно, нужно четко видеть перспективы их развития», — подчеркнул президент. Присутствие Пумпянского на совещании связано с тем, что он входит в попечительский совет Большого театра. В 2022-м глава государства предложил объединить его с Мариинским — как было до революции 1917 года. Возглавил оба театра всемирно известный дирижер Валерий Гергиев — фаворит президента. Но единая дирекция пока не создана. Вообще, Пумпянский постоянно участвует в мероприятиях такого уровня. Эффективно управляя свердловским Союзом промышленников и предпринимателей, он считается одним из хедлайнеров российского Союза (РСПП), с которым регулярно встречается президент. А в 2024-м году Путин лично доверил Пумпянскому строительство поездов нового поколения для высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург.