Происшествия Перед смертью парень, найденный голым в Екатеринбурге, выцарапал себе глаза. Фото 14 мая 2025 в 11:52 Размер текста - 17 + Тело обнаружили прохожие 13 мая (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Перед смертью 20-летний уроженец Башкирии, чье тело 13 мая нашли на пустыре в Екатеринбурге, предположительно, выцарапал себе глаза. Следствие считает, что погибший мог быть под воздействием наркотиков, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Удалось установить повреждения обеих глазниц, патологическую подвижность костей носа, на теле также есть синяки. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщил собеседник агентства. По его словам, уголовное дело не возбуждено. Тело молодого человека в одних трусах обнаружили прохожие в Верх-Исетском районе. В 20 метрах от трупа нашли одежду и личные вещи погибшего. На месте происшествия работала большая следственная группа. Первоначально силовики считали, что парня могли убить, а тело специально притащить на пустырь. Одежду парня нашли в нескольких метрах Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Перед смертью 20-летний уроженец Башкирии, чье тело 13 мая нашли на пустыре в Екатеринбурге, предположительно, выцарапал себе глаза. Следствие считает, что погибший мог быть под воздействием наркотиков, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Удалось установить повреждения обеих глазниц, патологическую подвижность костей носа, на теле также есть синяки. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщил собеседник агентства. По его словам, уголовное дело не возбуждено. Тело молодого человека в одних трусах обнаружили прохожие в Верх-Исетском районе. В 20 метрах от трупа нашли одежду и личные вещи погибшего. На месте происшествия работала большая следственная группа. Первоначально силовики считали, что парня могли убить, а тело специально притащить на пустырь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям