Перед смертью 20-летний уроженец Башкирии, чье тело 13 мая нашли на пустыре в Екатеринбурге, предположительно, выцарапал себе глаза. Следствие считает, что погибший мог быть под воздействием наркотиков, сказал источник URA.RU в силовой среде.
«Удалось установить повреждения обеих глазниц, патологическую подвижность костей носа, на теле также есть синяки. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщил собеседник агентства. По его словам, уголовное дело не возбуждено.
Тело молодого человека в одних трусах обнаружили прохожие в Верх-Исетском районе. В 20 метрах от трупа нашли одежду и личные вещи погибшего. На месте происшествия работала большая следственная группа. Первоначально силовики считали, что парня могли убить, а тело специально притащить на пустырь.
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