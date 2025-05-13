13 мая 2025

Перед смертью парень, найденный голым в Екатеринбурге, выцарапал себе глаза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пустырь, недвижимость, ипотека, осень, строительство, екатерининский парк, многоквартирные дома
Тело обнаружили прохожие 13 мая (архивное фото) Фото:

Перед смертью 20-летний уроженец Башкирии, чье тело 13 мая нашли на пустыре в Екатеринбурге, предположительно, выцарапал себе глаза. Следствие считает, что погибший мог быть под воздействием наркотиков, сказал источник URA.RU в силовой среде.

«Удалось установить повреждения обеих глазниц, патологическую подвижность костей носа, на теле также есть синяки. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщил собеседник агентства. По его словам, уголовное дело не возбуждено.

Тело молодого человека в одних трусах обнаружили прохожие в Верх-Исетском районе. В 20 метрах от трупа нашли одежду и личные вещи погибшего. На месте происшествия работала большая следственная группа. Первоначально силовики считали, что парня могли убить, а тело специально притащить на пустырь.

Одежду парня нашли в нескольких метрах
Одежду парня нашли в нескольких метрах
Фото:

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Перед смертью 20-летний уроженец Башкирии, чье тело 13 мая нашли на пустыре в Екатеринбурге, предположительно, выцарапал себе глаза. Следствие считает, что погибший мог быть под воздействием наркотиков, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Удалось установить повреждения обеих глазниц, патологическую подвижность костей носа, на теле также есть синяки. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщил собеседник агентства. По его словам, уголовное дело не возбуждено. Тело молодого человека в одних трусах обнаружили прохожие в Верх-Исетском районе. В 20 метрах от трупа нашли одежду и личные вещи погибшего. На месте происшествия работала большая следственная группа. Первоначально силовики считали, что парня могли убить, а тело специально притащить на пустырь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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