13 мая 2025

Дорожники заплатят десятки тысяч девочке, на которую рухнул знак в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожный знак упал на ребенка (архивное фото)
Дорожный знак упал на ребенка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге по решению суда с муниципального бюджетного учреждения «Центр организации движения» была взыскана компенсация морального вреда в пользу десятилетней девочки, пострадавшей в результате падения на нее дорожного знака. Инцидент произошел 9 июля прошлого года. Об этом сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«В ходе проверки было установлено, что МБУ „Центр организации движения“ осуществляет установку и обслуживание средств регулирования дорожного движения. Выяснилось, что причиной происшествия стало нарушение сотрудниками организации требований безопасности. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском в интересах пострадавшей девочки. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил заявленные требования и обязал организацию выплатить потерпевшей компенсацию в размере 80 тысяч рублей», — отметила Канатова. 

9 июля 2024 года на проспекте Ленина возле здания Главпочтамта на ребенка упал дорожный знак, который находился в наклонном положении и не был надлежащим образом закреплен. В результате происшествия пострадавшая получила ушибы головы и правой голени, а также травмы мягких тканей лица и головы, что было подтверждено челюстно-лицевым хирургом. Ребенку была оказана медицинская помощь. 

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В Екатеринбурге по решению суда с муниципального бюджетного учреждения «Центр организации движения» была взыскана компенсация морального вреда в пользу десятилетней девочки, пострадавшей в результате падения на нее дорожного знака. Инцидент произошел 9 июля прошлого года. Об этом сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «В ходе проверки было установлено, что МБУ „Центр организации движения“ осуществляет установку и обслуживание средств регулирования дорожного движения. Выяснилось, что причиной происшествия стало нарушение сотрудниками организации требований безопасности. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском в интересах пострадавшей девочки. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил заявленные требования и обязал организацию выплатить потерпевшей компенсацию в размере 80 тысяч рублей», — отметила Канатова.  9 июля 2024 года на проспекте Ленина возле здания Главпочтамта на ребенка упал дорожный знак, который находился в наклонном положении и не был надлежащим образом закреплен. В результате происшествия пострадавшая получила ушибы головы и правой голени, а также травмы мягких тканей лица и головы, что было подтверждено челюстно-лицевым хирургом. Ребенку была оказана медицинская помощь. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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