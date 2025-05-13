В Нижнем Тагиле на оборудование капитально отремонтированной школы №33 выделено более 100 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Капитальный ремонт в рамках нового национального проекта „Семья“ идёт с опережением графика. <...> Средства на оборудование классов — более 105 млн рублей — тоже предусмотрены», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале.
Также заключен контракт на строительство спортивной площадки рядом со школой, и планируется завершить ее возведение к началу учебного года. Мэр отметил, что летом в школу вновь пригласят родительский актив для демонстрации финального результата капитального ремонта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!