13 мая 2025

Власти Нижнего Тагила выделили более 100 миллионов на оборудование классов в школе. Видео

В Нижнем Тагиле на оборудование для школы №33 потратят более 100 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Капитальный ремонт включает в себя обновление оборудования для классов
Капитальный ремонт включает в себя обновление оборудования для классов Фото:

В Нижнем Тагиле на оборудование капитально отремонтированной школы №33 выделено более 100 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Капитальный ремонт в рамках нового национального проекта „Семья“ идёт с опережением графика. <...> Средства на оборудование классов — более 105 млн рублей — тоже предусмотрены», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале.

Также заключен контракт на строительство спортивной площадки рядом со школой, и планируется завершить ее возведение к началу учебного года. Мэр отметил, что летом в школу вновь пригласят родительский актив для демонстрации финального результата капитального ремонта.

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В Нижнем Тагиле на оборудование капитально отремонтированной школы №33 выделено более 100 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Капитальный ремонт в рамках нового национального проекта „Семья“ идёт с опережением графика. <...> Средства на оборудование классов — более 105 млн рублей — тоже предусмотрены», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале. Также заключен контракт на строительство спортивной площадки рядом со школой, и планируется завершить ее возведение к началу учебного года. Мэр отметил, что летом в школу вновь пригласят родительский актив для демонстрации финального результата капитального ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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