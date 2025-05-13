Штабу Паслера на выборах грозит раскол: инсайд о назначении политтехнолога

Политтехнолог Александр Ханин дважды возглавлял штаб Дениса Паслера

Александр Ханин давно знаком с Денисом Паслером Фото: Анна Майорова © URA.RU

Привлечение политтехнолога Александра Ханина к избирательной кампании врио губернатора свердловской области Дениса Паслера может привести к расколу в штабе. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с положением дел в резиденции главы региона. Впрочем, есть и другая точка зрения.

О том, что Ханин будет участвовать в избрании Паслера полновесным главой региона, агентство сообщило днем 13 мая. Решение выглядит неожиданным: Ханин, прославившийся работой в ПНТЗ (до 2019-го), в последние годы не считался активным участником значимых политических процессов в области. По словам собеседника URA.RU, Паслер при этом Ханина ценит.

«Ханин работал с ним в Оренбурге», — знает источник. У Паслера в Оренбуржье были две избирательные кампании — в 2019-м, когда он только становился губернатором, и 2024 годах. В первом случае Паслер набрал 65,94% голосов при явке в 39,55%, во втором — 78,14% при явке в 52,56%. Отрабатывал Ханин одну из этих кампаний или обе, собеседник уточнить затруднился. Сам Ханин для комментариев сейчас недоступен.

«Ханин и Паслер хорошо знакомы лично, и у них есть прямой контакт. Некоторых руководителей штаба это будет раздражать, определенные конфликты неизбежны», — уверен другой собеседник агентства. Третий источник URA.RU заверил, что противостояний быть не может — хотя бы потому, что Паслер и так со всеми общается без посредников. «И это даже облегчает решение задач», — оценивает собеседник.

URA.RU обратилось за комментарием к главе штаба — политическому вице-губернатору Олегу Чемезову. Он от ответа воздержался.

Выборы губернатора в Свердловской области пройдут 12—14 сентября. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.