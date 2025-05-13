13 мая 2025

Свердловчане, попавшие в плен ВСУ, переживают, как их встретят на родине

Омбудсмен Мерзлякова: работа по возвращению свердловчан из плена продолжается
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , военные, солдаты, берцы, срочники, ящик для оружия
Омбудсмены ведут кропотливую работу по возвращению военнопленных на родину Фото:
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Свердловские солдаты, попавшие в плен ВСУ, переживают о том, как их встретят после освобождения на родине. Об этом URA.RU сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Пока они находятся в плену, у них есть внутреннее напряжение, тяжесть: а как отнесутся к ним земляки, товарищи по орудию? И вы знаете, они возвращаются на фронт. Те, кто у нас вернулся, очень хорошие ребята. Половина из них ко мне приходят, даже с цветами, и говорят большое спасибо», — сказала Мерзлякова.

Она отметила, что на данный момент из плена вернулось 10% российских военных, и выразила надежду на то, что работа по обмену военнопленными продолжится. Конкретные цифры омбудсмен назвать отказалась, объяснив, что эта информация закрыта. «Пленники требуют тишины», — добавила Мерзлякова.

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Свердловские солдаты, попавшие в плен ВСУ, переживают о том, как их встретят после освобождения на родине. Об этом URA.RU сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Пока они находятся в плену, у них есть внутреннее напряжение, тяжесть: а как отнесутся к ним земляки, товарищи по орудию? И вы знаете, они возвращаются на фронт. Те, кто у нас вернулся, очень хорошие ребята. Половина из них ко мне приходят, даже с цветами, и говорят большое спасибо», — сказала Мерзлякова. Она отметила, что на данный момент из плена вернулось 10% российских военных, и выразила надежду на то, что работа по обмену военнопленными продолжится. Конкретные цифры омбудсмен назвать отказалась, объяснив, что эта информация закрыта. «Пленники требуют тишины», — добавила Мерзлякова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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