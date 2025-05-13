Свердловчане, попавшие в плен ВСУ, переживают, как их встретят на родине

Свердловские солдаты, попавшие в плен ВСУ, переживают о том, как их встретят после освобождения на родине. Об этом URA.RU сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
«Пока они находятся в плену, у них есть внутреннее напряжение, тяжесть: а как отнесутся к ним земляки, товарищи по орудию? И вы знаете, они возвращаются на фронт. Те, кто у нас вернулся, очень хорошие ребята. Половина из них ко мне приходят, даже с цветами, и говорят большое спасибо», — сказала Мерзлякова.
Она отметила, что на данный момент из плена вернулось 10% российских военных, и выразила надежду на то, что работа по обмену военнопленными продолжится. Конкретные цифры омбудсмен назвать отказалась, объяснив, что эта информация закрыта. «Пленники требуют тишины», — добавила Мерзлякова.
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