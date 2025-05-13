Свердловчане, попавшие в плен ВСУ, переживают, как их встретят на родине

Омбудсмен Мерзлякова: работа по возвращению свердловчан из плена продолжается

14 мая 2025 в 13:19 Размер текста - 17 +

Омбудсмены ведут кропотливую работу по возвращению военнопленных на родину Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловские солдаты, попавшие в плен ВСУ, переживают о том, как их встретят после освобождения на родине. Об этом URA.RU сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Пока они находятся в плену, у них есть внутреннее напряжение, тяжесть: а как отнесутся к ним земляки, товарищи по орудию? И вы знаете, они возвращаются на фронт. Те, кто у нас вернулся, очень хорошие ребята. Половина из них ко мне приходят, даже с цветами, и говорят большое спасибо», — сказала Мерзлякова. Она отметила, что на данный момент из плена вернулось 10% российских военных, и выразила надежду на то, что работа по обмену военнопленными продолжится. Конкретные цифры омбудсмен назвать отказалась, объяснив, что эта информация закрыта. «Пленники требуют тишины», — добавила Мерзлякова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские солдаты, попавшие в плен ВСУ, переживают о том, как их встретят после освобождения на родине. Об этом URA.RU сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Пока они находятся в плену, у них есть внутреннее напряжение, тяжесть: а как отнесутся к ним земляки, товарищи по орудию? И вы знаете, они возвращаются на фронт. Те, кто у нас вернулся, очень хорошие ребята. Половина из них ко мне приходят, даже с цветами, и говорят большое спасибо», — сказала Мерзлякова. Она отметила, что на данный момент из плена вернулось 10% российских военных, и выразила надежду на то, что работа по обмену военнопленными продолжится. Конкретные цифры омбудсмен назвать отказалась, объяснив, что эта информация закрыта. «Пленники требуют тишины», — добавила Мерзлякова.