Певец из Екатеринбурга Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) рассказал, что после экстренной операции он потерял семь килограмм. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
«Я сейчас 79 килограмм. До операции я весил 86. До правильного питания 94. Хотел до 80 как-то дойти, но не таким способом», — поделился Свик в своем telegram-канале. Певцу делали операцию из-за внутреннего кровотечения желудка.
Ранее Лешу Свика экстренно госпитализировали с внутренним кровотечением желудка. Сейчас он уже дома и с ним все в порядке. С чем именно связано его резкое обострение (год назад у него была точно такая же проблема с желудком) сам артист сказать не может, несмотря на обследования.
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