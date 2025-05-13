13 мая 2025

Леша Свик резко похудел из-за операции. Видео

Певец Леша Свик похудел на семь килограммов из-за экстренной операции
© Служба новостей «URA.RU»
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Певец похудел после операции на семь килограмм
Певец похудел после операции на семь килограмм Фото:

Певец из Екатеринбурга Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) рассказал, что после экстренной операции он потерял семь килограмм. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Я сейчас 79 килограмм. До операции я весил 86. До правильного питания 94. Хотел до 80 как-то дойти, но не таким способом», — поделился Свик в своем telegram-канале. Певцу делали операцию из-за внутреннего кровотечения желудка. 

Ранее Лешу Свика экстренно госпитализировали с внутренним кровотечением желудка. Сейчас он уже дома и с ним все в порядке. С чем именно связано его резкое обострение (год назад у него была точно такая же проблема с желудком) сам артист сказать не может, несмотря на обследования.

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Певец из Екатеринбурга Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) рассказал, что после экстренной операции он потерял семь килограмм. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «Я сейчас 79 килограмм. До операции я весил 86. До правильного питания 94. Хотел до 80 как-то дойти, но не таким способом», — поделился Свик в своем telegram-канале. Певцу делали операцию из-за внутреннего кровотечения желудка.  Ранее Лешу Свика экстренно госпитализировали с внутренним кровотечением желудка. Сейчас он уже дома и с ним все в порядке. С чем именно связано его резкое обострение (год назад у него была точно такая же проблема с желудком) сам артист сказать не может, несмотря на обследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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