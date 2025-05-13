Ветеран, проработавший полвека на главном танковом заводе России, умер. Фото

В Нижнем Тагиле в возрасте 94 лет скончался ветеран «Уралвагонзавода» Шишлов

14 мая 2025 в 12:27 Размер текста - 17 +

Федору Васильевичу было 94 года (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на 95-м году жизни скончался заслуженный сотрудник «Уралвагонзавода» Федор Шишлов. Ветерана не стало 11 мая. Информация об этом была опубликована ритуальным агентством «Реквием». Федор Васильевич посвятил работе на предприятии полвека, внес значительный вклад в освоение производства ракет на космодроме Байконур, а также в организацию серийного выпуска танков. Уроженец Воронежской области Шишлов начал трудовую деятельность в раннем возрасте и с 1950 года был связан с УВЗ. Помимо производственной деятельности, он принимал активное участие в комсомольском и партийном движении. С 1981 по 1987 год Шишлов входил в состав Центральной ревизионной комиссии КПСС. Он был делегатом XXVI съезда партии, избирался депутатом Нижнетагильского горсовета народных депутатов, а также возглавлял совет бригадиров «Уралвагонзавода». За выдающиеся трудовые заслуги Федору Шишлову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Прощание с Федором Васильевичем пройдет 14 мая в 11:30 в зале ритуального дома «Реквием» по адресу: город Нижний Тагил, улица Челюскинцев, 47. Редакция URA.RU приносит свои соболезнования родным и близким ветерана. Ветерану было 94 года Фото: похоронный дом «Реквием» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на 95-м году жизни скончался заслуженный сотрудник «Уралвагонзавода» Федор Шишлов. Ветерана не стало 11 мая. Информация об этом была опубликована ритуальным агентством «Реквием». Федор Васильевич посвятил работе на предприятии полвека, внес значительный вклад в освоение производства ракет на космодроме Байконур, а также в организацию серийного выпуска танков. Уроженец Воронежской области Шишлов начал трудовую деятельность в раннем возрасте и с 1950 года был связан с УВЗ. Помимо производственной деятельности, он принимал активное участие в комсомольском и партийном движении. С 1981 по 1987 год Шишлов входил в состав Центральной ревизионной комиссии КПСС. Он был делегатом XXVI съезда партии, избирался депутатом Нижнетагильского горсовета народных депутатов, а также возглавлял совет бригадиров «Уралвагонзавода». За выдающиеся трудовые заслуги Федору Шишлову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Прощание с Федором Васильевичем пройдет 14 мая в 11:30 в зале ритуального дома «Реквием» по адресу: город Нижний Тагил, улица Челюскинцев, 47. Редакция URA.RU приносит свои соболезнования родным и близким ветерана.