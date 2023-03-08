Свердловская область получила более 100 миллиардов на школы, больницы и дороги

Значительный объем средств поступил на строительство спортивных объектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловская область в 2022 году получила около 107 млрд рублей на проекты в сферах образования, здравоохранения, дорожного строительства и на социальную поддержку жителей региона. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства региона.

«Свердловская область в 2022 году получила по федеральным программам порядка 50 млрд рублей на проекты в сферах образования, здравоохранения, дорожного строительства и на социальную поддержку жителей региона. Также еще 57 млрд рублей в прошлом году были привлечены в регион за счет грантов, субсидий, средств фонда развития территорий и инфраструктурных бюджетных кредитов», — сказано в сообщении.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область должна быть самым активным участником государственных программ и проектов. «Мы должны очень внимательно отнестись к заявочной кампании по привлечению средств федерального бюджета в плановом периоде 2024 и 2025 годов», — сказал он.

На создание новых мест в школах в Свердловской области и улучшение их материально-технической базы региональный бюджет получил 6,8 млрд рублей. В 2023 году на проекты с применением механизмов государственно-частного партнерства федеральный бюджет направит еще 4,1 миллиарда рублей. На развитие транспортной системы регион в 2022 году получил 6,6 млрд рублей.

Значительный объем федеральных средств поступил на строительство спортивных объектов международного фестиваля студенческого спорта — 7,6 млрд рублей. Также за счет дополнительных механизмов привлечения средств федерального бюджета регион получил 3,4 млрд рублей от фонда развития территорий на расселение аварийного жилья.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в Свердловскую область направят 332 млн рублей из федерального бюджета на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов и сети маршрутов. Также средства пойдут на усовершенствование «Демидовского маршрута» и помощь людям с ограниченными возможностями.