Блогер из Екатеринбурга Павел Зубов пристал к курсантам на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, пытаясь спровоцировать их на конфликт. Однако парни не стали поддаваться на провокации.
«Ровняйсь! Смирно! Равнение на середину. А че вы всей толпой-то сюда подошли, давай один сюда подойди», — начал выкрикивать Зубов возле шедших мимо него курсантов. Видео опубликовано в telegram-канале «Mash на Мойке».
По словам блогера, он не стремился кого-либо задеть, а после того, как выключил камеру, извинился перед молодыми людьми. «Если посмотрите все мои ролики, там отчетливо видно, что я подхожу к разным людям, просто юмористический образ», — пояснил Зубов. Блогер отличался неудачными розыгрышами и ранее: в 2021 году он бегал по Невскому проспекту с огнетушителем и обливал пеной прохожих. После этого он разыграл собственное задержание.
Ранее Youtube-блогера из города Реж (Свердловская область) Николая Черепанова по прозвищу «Дикий Куколд» обвинили в издевательствах над котом. Видео, где мужчина грубо обращается с питомцем, стало распространяться в соцсетях. Затем блогер удалил ролик, а полицейский забрали кота и отправили его на лечение. Свердловский депутат Алексей Свалов обратился к прокурору, чтобы наказать блогера-живодера.
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