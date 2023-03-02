Свердловский депутат обратился к прокурору, чтобы наказать блогера-живодера

03 марта 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Депутат надеется, что в прокуратуре Свердловской области дадут адекватную оценку действиям блогера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский депутат заксобрания Алексей Свалов написал обращение к прокурору региона Борису Крылову, чтобы воздействовать на блогера Николая Черепанова, который мучил кота. Информация об этом появилась в telegram-канале депутата. «Полиция ничего не обнаружила? Наверное, опять спустили на участкового, а ему, конечно (без сарказма), есть чем заняться. Допустим, но чем думает начальник ОПа? Это не риторический вопрос. Уважаемый Борис Александрович, обратите, пожалуйста, внимание на этот вопрос. Надеюсь, в прокуратуре Свердловской области дадут адекватную оценку действиям упитанного мальчика», — пишет в своем telegram-канале Алексей Свалов. Также он отметил, что за такие поступки людей нужно приводить в чувство. «Я, конечно, не участковый, но с животными так нельзя, а вот таких, как ты [Николай Черепанов], нужно приводить в чувство», — сказал депутат. Ранее сообщалось, что свердловский youtube-блогер Николай Черепанов вызвал гнев общественности своими роликами, в которых издевался над рыжим котом. На одном из видео он качал животному пресс, на втором — заклеивал скотчем лапы, на третьем ложился на животное, как на подушку. Зоозащитники написали заявление в прокуратуру. После волны возмущения Черепанов убрал видео с животным из своего канала. Полицейские смогли забрать кота у блогера-живодера, а волонтеры привезли животное в ветеринарную клинику доктора Тебенькова в Екатеринбурге. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский депутат заксобрания Алексей Свалов написал обращение к прокурору региона Борису Крылову, чтобы воздействовать на блогера Николая Черепанова, который мучил кота. Информация об этом появилась в telegram-канале депутата. «Полиция ничего не обнаружила? Наверное, опять спустили на участкового, а ему, конечно (без сарказма), есть чем заняться. Допустим, но чем думает начальник ОПа? Это не риторический вопрос. Уважаемый Борис Александрович, обратите, пожалуйста, внимание на этот вопрос. Надеюсь, в прокуратуре Свердловской области дадут адекватную оценку действиям упитанного мальчика», — пишет в своем telegram-канале Алексей Свалов. Также он отметил, что за такие поступки людей нужно приводить в чувство. «Я, конечно, не участковый, но с животными так нельзя, а вот таких, как ты [Николай Черепанов], нужно приводить в чувство», — сказал депутат. Ранее сообщалось, что свердловский youtube-блогер Николай Черепанов вызвал гнев общественности своими роликами, в которых издевался над рыжим котом. На одном из видео он качал животному пресс, на втором — заклеивал скотчем лапы, на третьем ложился на животное, как на подушку. Зоозащитники написали заявление в прокуратуру. После волны возмущения Черепанов убрал видео с животным из своего канала. Полицейские смогли забрать кота у блогера-живодера, а волонтеры привезли животное в ветеринарную клинику доктора Тебенькова в Екатеринбурге.