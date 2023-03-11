В Нижневартовске умерла председатель комитета солдатских матерей

Умерла председатель комитета солдатских матерей Нижневартовска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) умерла председатель местной общественной организации «Комитет солдатских матерей» Людмила Иванова. Некролог был опубликован на сайте уполномоченного по правам человека в ХМАО.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Людмилы Семеновны Ивановой — активного общественного деятеля, председателя общественной организации „Нижневартовский Комитет солдатских матерей“. Многие годы она посвятила себя защите прав военнослужащих, призванных на военную службу из Нижневартовска, поддержке их семей и матерей, чьи сыновья отдали и отдают долг Родине», — сообщает аппарат омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала журналисту о совместной работе с Семеновой. «Несмотря на сильно ухудшившееся состояние здоровья в последние годы, председатель комитета не переставала интересоваться проблемами военнослужащих. Она очень переживала за военнослужащих, призванных в ходе мобилизации, и смогла объединить вокруг себя неравнодушных людей», — добавила омбудсмен.

По данным источника в политическом истеблишменте города, Семенова скончалась в ночь на 12 марта. «Других подробностей пока нет, с датой прощания семья определится позднее», — уточнил инсайдер.