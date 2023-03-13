GT: США поплатятся за свои санкции и поставки оружия Украине

13 марта 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Стремление США к извлечению выгоды приведет к разрушению их финансовых пирамид Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США, вмешиваясь в мировую политику и пытаясь доминировать над всеми, вводя санкции и поставляя вооружение Киеву, рано или поздно потеряет контроль над ситуацией. Об этом написали в китайском издании The Global Times. «США вмешиваются в мировую политику, пытаясь доминировать над всеми. Это желание подобно десяти пальцам, нажимающим одновременно на десять кнопок. Сила и авторитет США сильно преувеличены, и страна неизбежно потеряет контроль», — написали в материале . Также в издании отметили, что желание Вашингтона извлечь из всего прибыль зашла слишком далеко. Такое поведение рано или поздно приведет к «разрушению их неустойчивых финансовых пирамид», подытожили в материале. США поддерживают Украину поставками оружия и многочисленными санкциями против РФ. Однако, как писали зарубежные СМИ, все больше стран недовольны политикой Вашингтона и «гегемонией доллара», напоминает Федеральное агентство новостей. Накануне стало известно о закрытии в США двух крупных банков, а именно Silicon Valley Bank и Signature Bank, что создало большую угрозу для банковской системы страны, передает деловое издание «Взгляд».

США, вмешиваясь в мировую политику и пытаясь доминировать над всеми, вводя санкции и поставляя вооружение Киеву, рано или поздно потеряет контроль над ситуацией. Об этом написали в китайском издании The Global Times. «США вмешиваются в мировую политику, пытаясь доминировать над всеми. Это желание подобно десяти пальцам, нажимающим одновременно на десять кнопок. Сила и авторитет США сильно преувеличены, и страна неизбежно потеряет контроль», — написали в материале. Также в издании отметили, что желание Вашингтона извлечь из всего прибыль зашла слишком далеко. Такое поведение рано или поздно приведет к «разрушению их неустойчивых финансовых пирамид», подытожили в материале. США поддерживают Украину поставками оружия и многочисленными санкциями против РФ. Однако, как писали зарубежные СМИ, все больше стран недовольны политикой Вашингтона и «гегемонией доллара», напоминает Федеральное агентство новостей. Накануне стало известно о закрытии в США двух крупных банков, а именно Silicon Valley Bank и Signature Bank, что создало большую угрозу для банковской системы страны, передает деловое издание «Взгляд».