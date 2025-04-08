Франция запаниковала из-за российских ракет

Meta Defence: европейская ПВО оказалась уязвимой перед российскими ракетами
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Только у половины ЗРК есть возможность перехватывать российские ракеты, пишет издание
Только у половины ЗРК есть возможность перехватывать российские ракеты, пишет издание Фото:

Во Франции выразили обеспокоенность по поводу уязвимости европейской системы противовоздушной обороны перед российскими ракетами. По данным местного издания Meta Defence, из 50 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), которые сейчас есть у Европы, только половина может противостоять российскому ракетному арсеналу.

«Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед большой угрозой, к которой она не готова. Сейчас на вооружении у европейских стран имеется менее 50 зенитных батарей дальнего радиуса действия. Речь идет о комплексах С-300, SAMP/T и Patriot. Из них только у половины есть потенциал против российских ракет малой дальности», — указывается в материале Meta Defence.

После начала конфликта на Украине Россия значительно опередила Европу в производстве вооружений. Это, в свою очередь, создало стратегическую угрозу для НАТО. Согласно британскому аналитическому центру, Европа за три года не смогла увеличить выпуск боеприпасов и пополнить запасы высокоточного оружия. Издание Welt подчеркивало, что без срочных реформ раздробленность европейской военной промышленности продолжит делать страны НАТО уязвимыми к сбоям в цепочках поставок и задержкам в производстве.

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Во Франции выразили обеспокоенность по поводу уязвимости европейской системы противовоздушной обороны перед российскими ракетами. По данным местного издания Meta Defence, из 50 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), которые сейчас есть у Европы, только половина может противостоять российскому ракетному арсеналу. «Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед большой угрозой, к которой она не готова. Сейчас на вооружении у европейских стран имеется менее 50 зенитных батарей дальнего радиуса действия. Речь идет о комплексах С-300, SAMP/T и Patriot. Из них только у половины есть потенциал против российских ракет малой дальности», — указывается в материале Meta Defence. После начала конфликта на Украине Россия значительно опередила Европу в производстве вооружений. Это, в свою очередь, создало стратегическую угрозу для НАТО. Согласно британскому аналитическому центру, Европа за три года не смогла увеличить выпуск боеприпасов и пополнить запасы высокоточного оружия. Издание Welt подчеркивало, что без срочных реформ раздробленность европейской военной промышленности продолжит делать страны НАТО уязвимыми к сбоям в цепочках поставок и задержкам в производстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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