Во Франции выразили обеспокоенность по поводу уязвимости европейской системы противовоздушной обороны перед российскими ракетами. По данным местного издания Meta Defence, из 50 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), которые сейчас есть у Европы, только половина может противостоять российскому ракетному арсеналу.
«Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед большой угрозой, к которой она не готова. Сейчас на вооружении у европейских стран имеется менее 50 зенитных батарей дальнего радиуса действия. Речь идет о комплексах С-300, SAMP/T и Patriot. Из них только у половины есть потенциал против российских ракет малой дальности», — указывается в материале Meta Defence.
После начала конфликта на Украине Россия значительно опередила Европу в производстве вооружений. Это, в свою очередь, создало стратегическую угрозу для НАТО. Согласно британскому аналитическому центру, Европа за три года не смогла увеличить выпуск боеприпасов и пополнить запасы высокоточного оружия. Издание Welt подчеркивало, что без срочных реформ раздробленность европейской военной промышленности продолжит делать страны НАТО уязвимыми к сбоям в цепочках поставок и задержкам в производстве.
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