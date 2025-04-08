Москву завалит снегом

Синоптик Вильфанд: снег в Москве будет идти до 9 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег будет идти в Москве и Подмосковье как минимум до утра среды
Снег будет идти в Москве и Подмосковье как минимум до утра среды Фото:

Снегопады в Москве и Московской области продолжатся по крайней мере до утра среды. По прогнозам метеорологов, высота снежного покрова может достигнуть 15 сантиметров. Во вторник в некоторых районах региона прогнозируется выпадение осадков, эквивалентных месячной норме. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

«Снег, конечно, будет прирастать еще. Во вторник ночью снег, а по области снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, и осадки будут заметными, поэтому высота снега подрастет. И в ночь на среду снег местами сильный», — рассказал Вильфанд агентству Интерфакс. 

По последним прогнозам, снежный покров, который недавно образовался в Москве, ожидается, что сохранится до конца текущей недели. В течение всей рабочей недели в регионе также прогнозируется наличие гололедицы. Особенно сложные погодные условия ожидаются во вторник: из-за усиления ветра до 7-11 метров в секунду метеорологи предупреждают о возможности снежных заносов.

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Снегопады в Москве и Московской области продолжатся по крайней мере до утра среды. По прогнозам метеорологов, высота снежного покрова может достигнуть 15 сантиметров. Во вторник в некоторых районах региона прогнозируется выпадение осадков, эквивалентных месячной норме. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.  «Снег, конечно, будет прирастать еще. Во вторник ночью снег, а по области снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, и осадки будут заметными, поэтому высота снега подрастет. И в ночь на среду снег местами сильный», — рассказал Вильфанд агентству Интерфакс.  По последним прогнозам, снежный покров, который недавно образовался в Москве, ожидается, что сохранится до конца текущей недели. В течение всей рабочей недели в регионе также прогнозируется наличие гололедицы. Особенно сложные погодные условия ожидаются во вторник: из-за усиления ветра до 7-11 метров в секунду метеорологи предупреждают о возможности снежных заносов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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